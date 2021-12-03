Цены на продукты: вдогонку за европейскими

Однако, по данным Минсельхоза, жители Литвы тратят почти пятую часть своих доходов на еду и по этому показателю обгоняют общий средний показатель по ЕС более чем на два процента.

Самая дешевая и самая дорогая продуктовая корзина

По данным Государственного центра сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса, цена корзины основных продуктов питания в Литве за год выросла. Цена в супермаркете, который предлагает самые низкие цены на эту корзину, выросла более чем на 10% и на 43-й неделе этого года составила 32,20 евро. Год назад она стоила 29,12 евро.

Цены на продукты первой необходимости стали еще более высокими в сети, предлагающей самые высокие цены на эту корзину. Стоимость корзины выросла более чем на 17% – с 35,84 до 42,06 евро.

Таким образом, цена корзины с продуктами первой необходимости может отличаться в разных супермаркетах на 10 евро.

Почему растут цены на продукты питания

Предполагается, что на рост цен на продукты повлияли рост цен на сырье, рост минимальной и средней заработной платы и относительно низкие (по сравнению с ЕС средние) цены на продукцию. Не исключено, что по этим причинам цены на продукты питания продолжат расти.

Наиболее значительно подорожали овощи. В третьем квартале года по сравнению со вторым кварталом картофель подорожал почти на 176%, свекла – на 150%, капуста – на 112%, лук – на 32%, морковь – на 26%. Цены на огурцы (после падения почти на 35 %) и помидоры (на 41 %) могут вырасти в конце их сбора.

Цены на яблоки немного изменились и могут упасть еще. Хотя урожай яблок в Литве в этом году низкий из-за неблагоприятных погодных условий, литовские яблоки в торговых центрах должны сохраниться до февраля. Цена на яблоки в третьем квартале этого года была всего на 5,77 % выше, чем год назад, и не должна значительно увеличиться.

Подорожали черный хлеб и батон. Средняя розничная цена темного хлеба в третьем квартале выросла на 11,80 % по сравнению со вторым кварталом. Цена батона выросла почти на столько же. Учитывая, что закупочные цены на зерно как в Литве, так и во многих странах мира остаются высокими, а цены на сырье, транспорт и энергоресурсы имеют тенденцию к росту, цены на хлебобулочные изделия могут вырасти.

В третьем квартале текущего года средняя розничная цена на свинину несколько снизилась по сравнению с предыдущим годом (0,98-2,11 %), подорожала только филейная часть свинины без кости (2,67).

Цены на говядину практически не изменились, а цены на курицу немного выросли. Розничная цена охлажденных цыплят-бройлеров в третьем квартале этого года по сравнению со вторым выросла на 4,27 %.

Розничная цена на питьевое молоко в третьем квартале этого года по сравнению со вторым немного выросла и составила 0,93 евро за литр (с НДС). Наибольшее влияние на цены на питьевое молоко оказывает ситуация на внутреннем рынке. Ожидается, что розничные и оптовые цены на питьевое молоко в ближайшее время останутся стабильными.

Цены на яйца в этот период немного упали. Средние розничные цены на яйца L и M стали меньше на 4,75%. Это могло быть связано с ростом предложения этого продукта.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ