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Цены на жилье в Литве выросли на 1%

  • Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

В третьем квартале этого года, по сравнению со вторым, цены на жилье в Литве выросли на 1%, сообщил Департамент статистики. 

Жилье новой постройки выросло в цене на 0,6%, их него цены на одноквартирные и двухквартирные дома выросли на 6,1%, однако квартиры во многоквартирных домах подешевели на 1,%.

Жилье не новой постройки за квартал подорожало на 1,1%, а из него квартиры во многоквартирных домах – на 1%, одноквартирные и двухквартирные дома – на 1,4%.

В третьем квартале, по сравнению с тем же периодом 2018 года, цены на жилье выросли на 6,4%. Жилье новой постройки за год подорожало на  4,8%, а старой – на 7,3%.

В Вильнюсе жилье новой постройки за квартал подорожало на 0,6%, а за год – на 4,8%, а жилье прежней постройки – соответственно на 2,4% и на 8,4%.

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