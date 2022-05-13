Цены продолжают бить рекорды

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Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут. По данным Департамента статистики, литовские производители уже подняли цены больше, чем это сделали их коллеги за пределами Литвы.



Динамика изменения цен

По данным портала Pricer.lt, и после Пасхи в апреле продолжился рост цен. Корзина самых дешевых товаров по сравнению с мартом 2022 года подорожала на 4,57 евро (7,1%) и была на 12,92 евро (23,3%) дороже, чем в апреле 2021 года. Это еще один рекорд, установленный за время наблюдения Pricer.LT за ценами.

Цена товаров средней корзины в апреле 2022 г. была на 8,68 евро (21,4%) больше, чем в апреле 2021 г. Похоже, цены на товары известных брендов уже достигли пика и стабилизировались.

Портал Pricer.LT наблюдает за ценами на 52 товара, 49 из них за месяц подорожали, 3 подешевели. Значительно (на 10% и больше) подорожали 39 товаров из 52. Больше всего подорожали – подсолнечное масло, картошка, сметана, помидоры, овсяные хлопья. На 10% или больше подешевел только черный чай Lipton. Свинина стала дороже на 20,6%, курятина — на 32,4%. Закупочные цены на молоко в Литве выросли до 45,25 евро за 100 кг (+43,7%) – это больше средних по ЕС, поэтому растут и цены на молочные продукты, отмечает портал Pricer.lt.

Исследователи делают неутешительный прогноз: ожидания не самые лучшие. Хуже всего, что в период нестабильности рост цен обусловлен не фактическим урожаем или добычей ресурсов, а неопределенностью, какой-то перелом возможен только осенью, когда выяснятся реальные цены на продукты и энергоресурсы. Но этот перелом может быть как положительным, так и отрицательным. А до осени будет наблюдаться прежняя динамика роста цен.

Пятая часть расходов – на продукты питания

В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители стали покупать меньше, а расходы на продукты увеличились до 19,2% от всех потребительских расходов. Таковы данные Минсельхоза Литвы за первый квартал 2022 года. Согласно индексу потребительских цен, расходы жителей Литвы на продукты в 2022 г. составили 19,2% потребительских расходов (в Латвии – 23,4%, в Эстонии – 19,2%, в Польше – 16,7%, в среднем в ЕС – 15,9%). В ЕС больше всего на продукты тратят жители Румынии (28,3%), меньше всех – в Ирландии (10,8%).

Для сравнения, в прошлом году жители тратили на продукты 19%, а в 2019, 2020 — чуть больше 18%. Продажи продуктов уменьшились (в марте 2022 по сравнению с мартом 2021 — на 4,3%). В первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года цены на продукты выросли на 15,2%. Цены росли во всех странах ЕС, включая соседние: в Латвии – на 12,3%, в Эстонии – 11,9%, в Польше – 8,6%, в среднем по ЕС – на 5,8%. Больше всего за год подорожали овощи (особенно картошка) и молочные продукты.

Специалисты Минсельхоза отмечают, что тенденция роста розничных цен сохраняется. Минсельхоз составил краткосрочный и среднесрочный прогноз изменения цен по оптимистическому и пессимистическому сценарию. В основе оптимистического сценария лежит предпосылка снижения геополитического напряжения и замедление роста цен на сырье, также отсутствие трудно прогнозируемых факторов, вызывающих рост цен. В основе пессимистического сценария лежит предпосылка сохранения геополитического напряжения и продолжение роста цен на сырье из-за санкций в отношении России.

Розничная торговля растет

Несмотря на рост цен, в Литве растут объемы розничной торговли. В марте рост розничной торговли в Литве был даже больше, чем в среднем в Евросоюзе, показывают данные Евростата.

За год — в марте по сравнению с мартом 2021 года — объемы розничной торговли в Литве выросли на 7,7%, а во всем ЕС — на 1,7%. В Латвии объемы торговли за год увеличились на 13,2%, в Эстонии — на 18,4%. В целом в ЕС объемы розничной торговли за месяц сократились на 0,2%.

Исчезнувшие товары

После того как торговые центры убрали с прилавков российские и белорусские товары, большинству товаров нашли замену, найдены другие поставщики. Торговые сети отмечают, что пока сложно найти поставщиков соды. Все-таки остались товары, которых уже не будет на прилавках. В ассортименте больше нет шампуней Siberica, чая Greenfields, минеральной Borjomi, лимонадов «Тархун» и «Байкал», кофе Jardin, клея Moment, конфет Meller, чулочно-носочной продукции Conte, рыбной продукции Santa Bremor. С прилавков пропали такие торговые бренды, как Darida, Essentuky, пиво Baltika, водка Russian Standard, Zelionaja Marka, Beluga, чай Majskij chaj и многие другие.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ