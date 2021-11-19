Цены растут десятый месяц подряд

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В Литве в октябре по сравнению с сентябрем этого года наблюдалась месячная инфляция в 1,7%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги росли в стране десятый месяц подряд, сообщает BNS.

Годовая инфляция (в октябре по сравнению с октябрем 2020 года) составила 8%, а среднегодовая инфляция – 3,1% (в сентябре, соответственно, 6,3% и 2,5%).

По утверждению специалистов, месячные изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на горючее и смазочные материалы, теплоэнергию, на обувь и одежду, на краткосрочные товары домашнего обихода, хлеба и хлебобулочных изделий, а также снижение цен на услуги пассажирских авиаперевозок и отдыха, овощи и фармацевтические изделия.

За месяц цены на потребительские товары выросли на 2,2%, а на услуги – на 0,3, за год, соответственно, на 8,5% и 6,8%.

В Литве – самый большой рост цен в странах Балтии

В октябре в Литве зафиксирован самый большой в странах Балтии рост потребительских цен и в течение месяца, и в течение года.

По данным национальных статистических служб, потребительские товары и услуги в Литве в прошлом месяце по сравнению с октябрем прошлого года подорожали на 8%, в Латвии – на 6%, в Эстонии – на 7%.

Годовая инфляция в Балтийских государствах была самой высокой за период после случившегося десять лет назад финансового кризиса. Этот показатель инфляции в Литве в октябре был самым большим с февраля 2009 года, в Латвии – с апреля 2009, в Эстонии – с декабря 2008 года.

Только в минувшем месяце потребительские цены в Литве росли быстрее, чем в Латвии, между тем индекс потребительских цен в Эстонии был снижен благодаря административному регулированию – правительственным решениям о снижении расценок на электроэнергию для бытовых потребителей.

Для сравнения, месячная инфляция в октябре в Литве была 1,7%, в Латвии – 1,1%, а дефляция в Эстонии – 0,2%.

Замедления инфляции можно ожидать весной

Замедления темпов инфляции можно ожидать весной, прогнозирует главный экономист компании INVL Индре Гените-Пикчене.

«Энергоносители – главный фактор, почему растет инфляция, но, конечно, продолжается оставленный пандемией шлейф на рынках сырья. Мы видим, что не освобождаются сформировавшиеся «бутылочные горлышки” и в плане продовольственного сырья, и в плане металлов, и в плане товаров и продуктов промежуточного потребления», – прокомментировала BNS на минувшей неделе И. Гените-Пикчене.

Прогнозируя будущую инфляцию, экономист сказала, что только в силу сравнительный базы какое-то время можно будет наблюдать «пугающий» годовой рост, а впоследствии все будет зависеть от рынков энергоресурсов.

«Уже сейчас наблюдается некоторое снижение оптовых цен, это значит, что, видимо, в какой-то степени удались переговоры с Россией и тот спрос, который столько времени был ограничен, немного освободился», – сказала аналитик.

По ее словам, давление на цены спадет, если будет снижаться спрос на нефть. Кроме того, важную роль играют и невосстанавливающиеся разбалансированные цепочки поставок.

Информация «ЛК», BNS