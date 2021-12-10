Цены рвутся вверх

В связи с подорожанием энергоресурсов электроэнергия для большинства регулируемых бытовых потребителей с января должна вырасти в цене в среднем на 10%. В зависимости от выбранного плана рост тарифов колеблется в пределах 7-19%. Наиболее существенно подорожала электроэнергия в ночное время для потребителей, использующих двухтарифные счетчики.
На минувшей неделе Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые цены на газ.
В январе газ для потребителей в Литве подорожает на 27–36%. В среднем ежемесячный счет за газ для жителей, пользующихся газовыми плитами, увеличится примерно на 78 центов. Для домохозяйств, использующих газ для отопления домов, среднемесячные расходы увеличатся более чем на 14 евро, сообщает BNS.
Для клиентов плана природного газа Minimalus («Минимальный», I группа), которые чаще всего пользуются газовыми плитами и потребляют до 300 кубометров газа в год, в следующем году фиксированная часть тарифа останется на уровне 0,56 евро в месяц. Цена одного кубометра газа для этих потребителей с 1 января следующего года достигнет 80 цт/куб.м с НДС (во второй половине 2021 г. — 63 цт/куб.м).
Для клиентов плана Optimalus («Оптимальный», II группа), которые чаще всего используют газ для отопления и в год потребляют до 20 тыс. кубических метров газа, фиксированная часть тарифа не изменится и составит 3,99 евро в месяц. Стоимость одного кубометра газа для таких клиентов Ignitis в следующем году составит 55 цт/куб.м (во втором полугодии 2021 г. — 41 цт/куб.м).
Для клиентов плана Maksimalus («Максимальный», III группа), потребляющих за год более 20 тыс. кубических метров газа, стоимость одного кубического метра составит 53 цт/куб.м (во втором полугодии 2021 г. — 39 цт/куб.м). Фиксированная часть тарифа не изменится и составит 3,99 евро в месяц.
Парламент Литвы принял пакет законов, которые помогут амортизировать рост цен на энергоресурсы. Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс тогда сказал, что благодаря этому цены будут в 4 раза ниже, чем без этих законов. По его словам, без этих поправок первая группа потребителей платила бы за газ на 98% больше, а вторая – в 1,4 раза больше. Рост цен на газ будет компенсирован в течение 5 лет. Для компенсации расходов дочерняя компания Ignitis grupė — Ignitis — берет кредиты из банков и у своей материнской компании.
Впрочем, власть предержащие вошли во вкус и намечают продолжить повышение цен и тарифов. В следующем году увеличится цена на воду. Поставщики воды сообщают, что несут убытки, поскольку цены на воду пересматривают раз в год, а в них входят расходы на дорожающие энергоресурсы, топливо и налоги на загрязнение. Со следующего года во многих городах Литвы цены на воду вырастут. Согласно прогнозам, цена будет на 15% выше. Глава Литовской ассоциации поставщиков воды Бронюс Межутавичюс сказал, что компании попали в капкан подорожания энергоресурсов, поэтому вода станет дороже со следующего года. По словам Б.Межутавичюса, дорожают не только энергоресурсы, но и горючее, налоги на загрязнения. Прежнее правительство, по его словам, увеличило налоги в 2,5 раза. Государственная служба регулирования энергетики контролирует деятельность 70 поставщиков воды и утверждает предложенные компаниями цены.
Тем временем
Руководителям поднимут зарплаты
Однако, как оказалось, по мнению правящих, самые обнищавшие на фоне небывалого роста цен и тарифов оказались руководители предприятий. Министерство внутренних дел (МВД) предлагает значительно повысить зарплаты главам госпредприятий, сообщает LRT. Для некоторых они могут быть увеличены до 50 процентов.
В Министерстве внутренних дел поясняют, что предлагаемые изменения позволят добиться более социально справедливой и конкурентоспособной заработной платы. Правящие разъясняют, что только конкурентоспособная заработная плата, которая может соответствовать зарплате в частном секторе, привлечет профессионалов на государственные предприятия.
Заработная плата руководителей государственных предприятий состоит из двух частей — фиксированной и переменной. Переменная часть не может превышать 50% постоянной.
Намечается повысить зарплаты руководителям госпредприятий с годовым оборотом не менее 40 млн евро, на котором работают не менее 250 человек. К ним относятся, например, Центр регистров, аэропорты Литвы, Regitra и Oro Navigacija. К примеру, зарплата руководителя государственной компании – поставщика энергетических услуг Ignitis grupė достигнет почти 10 тыс. евро.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ