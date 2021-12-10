Цены рвутся вверх

Для клиентов плана природного газа Minimalus («Минимальный», I группа), которые чаще всего пользуются газовыми плитами и потребляют до 300 кубометров газа в год, в следующем году фиксированная часть тарифа останется на уровне 0,56 евро в месяц. Цена одного кубометра газа для этих потребителей с 1 января следующего года достигнет 80 цт/куб.м с НДС (во второй половине 2021 г. — 63 цт/куб.м).

Для клиентов плана Optimalus («Оптимальный», II группа), которые чаще всего используют газ для отопления и в год потребляют до 20 тыс. кубических метров газа, фиксированная часть тарифа не изменится и составит 3,99 евро в месяц. Стоимость одного кубометра газа для таких клиентов Ignitis в следующем году составит 55 цт/куб.м (во втором полугодии 2021 г. — 41 цт/куб.м).

Для клиентов плана Maksimalus («Максимальный», III группа), потребляющих за год более 20 тыс. кубических метров газа, стоимость одного кубического метра составит 53 цт/куб.м (во втором полугодии 2021 г. — 39 цт/куб.м). Фиксированная часть тарифа не изменится и составит 3,99 евро в месяц.

Парламент Литвы принял пакет законов, которые помогут амортизировать рост цен на энергоресурсы. Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс тогда сказал, что благодаря этому цены будут в 4 раза ниже, чем без этих законов. По его словам, без этих поправок первая группа потребителей платила бы за газ на 98% больше, а вторая – в 1,4 раза больше. Рост цен на газ будет компенсирован в течение 5 лет. Для компенсации расходов дочерняя компания Ignitis grupė — Ignitis — берет кредиты из банков и у своей материнской компании.

Впрочем, власть предержащие вошли во вкус и намечают продолжить повышение цен и тарифов. В следующем году увеличится цена на воду. Поставщики воды сообщают, что несут убытки, поскольку цены на воду пересматривают раз в год, а в них входят расходы на дорожающие энергоресурсы, топливо и налоги на загрязнение. Со следующего года во многих городах Литвы цены на воду вырастут. Согласно прогнозам, цена будет на 15% выше. Глава Литовской ассоциации поставщиков воды Бронюс Межутавичюс сказал, что компании попали в капкан подорожания энергоресурсов, поэтому вода станет дороже со следующего года. По словам Б.Межутавичюса, дорожают не только энергоресурсы, но и горючее, налоги на загрязнения. Прежнее правительство, по его словам, увеличило налоги в 2,5 раза. Государственная служба регулирования энергетики контролирует деятельность 70 поставщиков воды и утверждает предложенные компаниями цены.

Тем временем

Руководителям поднимут зарплаты

Однако, как оказалось, по мнению правящих, самые обнищавшие на фоне небывалого роста цен и тарифов оказались руководители предприятий. Министерство внутренних дел (МВД) предлагает значительно повысить зарплаты главам госпредприятий, сообщает LRT. Для некоторых они могут быть увеличены до 50 процентов.

В Министерстве внутренних дел поясняют, что предлагаемые изменения позволят добиться более социально справедливой и конкурентоспособной заработной платы. Правящие разъясняют, что только конкурентоспособная заработная плата, которая может соответствовать зарплате в частном секторе, привлечет профессионалов на государственные предприятия.

Заработная плата руководителей государственных предприятий состоит из двух частей — фиксированной и переменной. Переменная часть не может превышать 50% постоянной.

Намечается повысить зарплаты руководителям госпредприятий с годовым оборотом не менее 40 млн евро, на котором работают не менее 250 человек. К ним относятся, например, Центр регистров, аэропорты Литвы, Regitra и Oro Navigacija. К примеру, зарплата руководителя государственной компании – поставщика энергетических услуг Ignitis grupė достигнет почти 10 тыс. евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ