Цены в странах Балтии

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Годовая инфляция (за 12 месяцев) в государствах Балтии в августе зафиксирована только в Литве, а в Латвии и Эстонии потребительские товары и услуги в минувшем месяце были дешевле, чем год назад, сообщает BNS.

По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве повысился за год на 1,3%, в Латвии и Эстонии — понизился на 0,2% и на 0,9% соответственно.

Потребительские товары в Литве за год подешевели на 0,3%, услуги подорожали на 4,7%, в Латвии они подешевели на 1% и подорожали на 1,6% соответственно, в Эстонии подешевели на 0,3% и на 2% соответственно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ