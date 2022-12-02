Цены: вдогонку за Европой

При по-прежнему высоких ценах эксперты не видят предпосылок для резкого снижения инфляции в Литве. Ж. Маурицас заметил, что такой быстрый рост цен в Литве обусловлен не только ростом цен на сырье, но и большими тратами людей, а они, в свою очередь, дают торговцам возможность переложить бремя растущих цен на покупателей. По словам экономиста, из-за этого в Литве дорожают не только молочные продукты, но и мясо, овощи, а также кофе. Цены в Литве выросли на 32%, а в среднем по ЕС — на 17%.

«Но есть и «хорошая» новость: цены на водку и табачные изделия в Литве не растут быстрее, чем в среднем по ЕС, поэтому в категории «алкогольных напитков и табака» мы сохраняем «конкурентное первенство», – написал экономист в Facebook. «Остается только надеяться, что в следующем году рост цен выдохнется, а если нет – то цены станут выше средних по ЕС, а это отрицательно скажется на конкуренции: мы станем скорее дорогими, чем богатыми», – отметил в публикации Ж. Маурицас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ