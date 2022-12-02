Цены: вдогонку за Европой

В Литве за год цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 33%, это в два раза больше, чем в среднем по ЕС (17%), указал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.
По его словам, велика вероятность, что в этом году уровень цен в Литве достигнет среднего по ЕС и станет выше, чем в Нидерландах, Испании или Великобритании, таким, как в Германии, Италии или Франции, и всего на 10-20% ниже, чем в Дании, Швеции и Финляндии.
При по-прежнему высоких ценах эксперты не видят предпосылок для резкого снижения инфляции в Литве. Ж. Маурицас заметил, что такой быстрый рост цен в Литве обусловлен не только ростом цен на сырье, но и большими тратами людей, а они, в свою очередь, дают торговцам возможность переложить бремя растущих цен на покупателей. По словам экономиста, из-за этого в Литве дорожают не только молочные продукты, но и мясо, овощи, а также кофе. Цены в Литве выросли на 32%, а в среднем по ЕС — на 17%.
«Но есть и «хорошая» новость: цены на водку и табачные изделия в Литве не растут быстрее, чем в среднем по ЕС, поэтому в категории «алкогольных напитков и табака» мы сохраняем «конкурентное первенство», – написал экономист в Facebook. «Остается только надеяться, что в следующем году рост цен выдохнется, а если нет – то цены станут выше средних по ЕС, а это отрицательно скажется на конкуренции: мы станем скорее дорогими, чем богатыми», – отметил в публикации Ж. Маурицас.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ