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Фото дня

День защитников свободы

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

13 января Литва отметила 29-ю годовщину со дня трагических событий января 1991 года у Вильнюсской телебашни и здания парламента.

В День защитников свободы Литва вспоминает исторические мгновения 1991 года, продемонстрировавшие единство и самоотверженную решимость ее жителей, и чтит память погибших за восстановленную независимость государства.

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

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