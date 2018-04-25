Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

13 января Литва отметила 29-ю годовщину со дня трагических событий января 1991 года у Вильнюсской телебашни и здания парламента.

В День защитников свободы Литва вспоминает исторические мгновения 1991 года, продемонстрировавшие единство и самоотверженную решимость ее жителей, и чтит память погибших за восстановленную независимость государства.