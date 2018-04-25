Церковные службы в стране не отменяются

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В связи с распространением коронавируса церковные службы в Литве не отменяются, сообщил католический архиепископ Гинтарас Грушас.

«Сейчас не предусмотрено прекращение служб, особенно в тех сёлах с костёлом, где обычно собираются небольшие группы людей. Напоминание, чтобы люди не сбивались все вместе, чтобы между ними было расстояние. Напоминание ксендзам и прихожанам проветривать костёлы. Службы будут проходить всюду», – сказал Г. Грушас на пресс-конференции в Кафедральном соборе Вильнюса.

По его словам, верующие могут принимать причастие в ладонь, а не в рот, как обычно.

Чуть раньше в этом месяце Литовская епископальная конференция приняла решение отказаться от освящённой воды для общего пользования, а также призвала верующих не целовать кресты и другие реликвии.