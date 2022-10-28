Чашка кофе – уже роскошь?

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Начало дня с чашки горячего кофе может стать настоящей роскошью, сообщает Евростат. По данным агентства, в августе 2022 г. чашка кофе в Евросоюзе в среднем стоила на 16,9% больше, чем год назад, больше всего она подорожала в Литве. Между тем представители литовских кафе отмечают, что привычки литовских кофеманов не меняются.

По данным статистического агентства ЕС, напиток любителей кофе с молоком и сахаром подорожал еще больше: молоко подорожало на 24,3%, сахар на 33,4%. В Литве подорожали кофе и молоко (на 45,8%). Представитель сети кафе Huracan coffee Нериюс Пуджювялис сказал, что кофе стал дороже не только из-за подорожания сырья, но и из-за дорогой логистики, электричества, роста цен на аренду помещений, сборов за летние кафе в Вильнюсе. «Дорожает сам кофе как сырье, но существенно сказывается и рост цен на электричество, аренду помещений, налогов на летние кафе. Вокруг кофе есть много составляющих, которые повышают цену чашки кофе», – сказал Н. Пуджювялис. По его словам, в кафе их сети кофе за год подорожал на 10-12%. «Мы видим, что число людей в кафе в целом сокращается, люди больше экономят, появляются дополнительные расходы – за электричество, отопление. Тут еще влияет и удаленная работа, люди не ходят в офисы, поэтому реже бывают в городе. Количество туристов также не достигло допандемического уровня», – сказал представитель сети. Однако он считает, что культура не изменилась: «Кто пил кофе или vegan latte, по-прежнему его пьют. Станет ли кофе роскошью – очень этого не хотелось бы, но мы зависим от составляющих».

Представитель компании Reitan Convenience Lithuania, которая управляет сетью Caffeine, Лина Каминскайте сказала, что за год кофе в зависимости от вида и размера чашки подорожал на 10-15%, но привычки кофеманов не меняются. «В нашей стране культура кофепития достаточно устоявшаяся, мы много внимания уделяем обновлению кафе и расширению сети, клиентам нравится бывать у нас, проводить здесь время, общаться, они приходят не только выпить кофе, но и пообщаться. Особых перемен мы не заметили», – сказала Л. Каминскайте.

По данным Евростата, больше всего из ингредиентов кофе за год подорожал сахар: в Польше в два раза, в Эстонии на 81,2%, в Латвии на 58,3%, в Болгарии на 44,9%, на Кипре на 43,2%. Кофе больше всего подорожал в Финляндии — на 43,6%, далее идет Литва — 39,9%, Швеция — 36,7%, Эстония — 36,4% и Венгрия — 34,3%. Молоко больше всего подорожало в Венгрии (51,7%), Литве (46,8%), Хорватии (43,5%), Чехии (43,3%) и Латвии (40,1%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ