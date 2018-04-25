Часть бизнеса в Литве опасается нового карантина

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В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом в Литве часть компаний начинает опасаться повторения объявленного весной карантина, сообщил портал lrt.l, ссылаясь на представителей бизнеса.

Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис утверждает, что бизнес больше всего ждет от властей ясности по поводу действий, которые примет государство, чтобы можно было заранее намечать действия и чтобы «не было паники».

«Многие компании и ассоциации спрашивали, будет ли карантин, есть уже определенные даты. (…) Я понимаю, что строгих карантинных мер не будет, но дополнительные меры защиты, маски, введение дистанций – в той или иной степени будут, и я думаю, что все это понимают», – сказал А. Романовскис.

По его словам, если будет вторая большая волна коронавируса, и придется ограничивать деятельность, бизнес вновь будет надеяться на финансовую помощь государства.

Глава по вопросам коммуникации сети супермаркетов Iki Вайда Будрене сказала, что торговая сеть находится на высоком уровне готовности в течение всего периода пандемии, поэтому и сейчас, с ростом числа заражений, нельзя расслабляться. По ее словам, бизнес всегда переживает по поводу решений, к которым дается мало времени на подготовку.

По словам главы по связям с общественностью другой торговой сети Rimi Lietuva Ренаты Кершене, компания надеется, что решения, принимаемые властями, будут рациональными, а информация о них будет предоставляться заблаговременно, чтобы можно было к ним подготовиться.

Представители банков в интервью порталу сказали, что кредитные учреждения не опасаются второй волны, а часть работников и после карантина не вернулась работать в офис.