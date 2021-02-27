Часть газопровода из Литвы в Польшу протестирована на максимальной нагрузке

В рамках прокладки газопровода GIPL, который соединит Польшу и Литву, испытаны 102 километра уже проложенной перемычки, или почти две трети трубопровода на территории Литвы. Проведенные гидравлические испытания подтвердили, что трубопровод выдерживает максимальные нагрузки давления.
Качество трубопровода было проверено на участке от Ширвинтай до Алитуса, давление газопровода на этом участке составило 54 бара, сообщила компания Amber Grid, реализующая проект.
Генеральный директор Amber Grid Немунас Бикнюс заявил, что за год с начала прокладки GIPL реализовано 70% работ, проложено 138 километров газопровода от Ширвинтай до Лаздийского района. Далее прокладывается оставшаяся часть до литовско-польской границы, готовится оборудование газоучетной станции и станции по регулированию давления на границе.
Стальные трубы диаметром в 700 мм, необходимые для прокладки газопровода в 165 км за 26,4 млн евро поставила польская компания Izostal, а работы по прокладке приблизительно за 80 млн евро выполнила литовская компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.
Строительство газопровода GIPL, протяженность трассы которого в Литве составит 165 км, стартовало в начале этого года. В Литве прокладка газопровода стоимостью 114 млн евро идет от Яунюнай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Лаздийском районе. Вся стоимость газопровода достигает примерно 500 млн евро.
Газопровод, который начнет действовать в конце 2021 года, соединит газовые рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Европейским союзом.