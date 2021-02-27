Часть газопровода из Литвы в Польшу протестирована на максимальной нагрузке

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В рамках прокладки газопровода GIPL, который соединит Польшу и Литву, испытаны 102 километра уже проложенной перемычки, или почти две трети трубопровода на территории Литвы. Проведенные гидравлические испытания подтвердили, что трубопровод выдерживает максимальные нагрузки давления.

Качество трубопровода было проверено на участке от Ширвинтай до Алитуса, давление газопровода на этом участке составило 54 бара, сообщила компания Amber Grid, реализующая проект.