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Часть «коронавирусных» ограничений в России сохранят минимум до конца 2020 года и могут ввести «иммунный паспорт»

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

В России часть ограничений по коронавирусу сохранится в лучшем случае до конца года, но возможно, что и на протяжении до полутора лет.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, «ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», то есть до момента появления вакцины от коронавируса, сообщает РИА «Новости». Таким образом, в самом лучшем случае ограничения продлятся до конца 2020 года, а в худшем — до середины 2021 лет, так как по прогнозам специалистов-вирусологов, действующая вакцина от коронавируса совершенно точно не появится раньше, чем через год-полтора.

По словам главы Минздрава, нельзя отменять карантин сразу после пика заболеваемости, эта процедура должна занять определенное время: «Эта процедура все равно будет, займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет…»

Хотя Мурашко напрямую не сказал, что Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции, он отметил, что в майские праздники страна подходит к важнейшему рубежу в борьбе с вирусом. Глава Минздрава подчеркнул, что выход на плато не означает, что «сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения». Для этого нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости.

А такой новый подъем вполне возможен, если не будет создан популяционный иммунитет, рассказал Мурашко в интервью на телеканале «Россия 24». «Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — сказал он.

В связи с этим Мурашко не исключил, что в России могут появится так называемые «паспорта иммунитета» к коронавирусу. Создать такие паспорта будет несложно — все данные о заболевших пациентах заносятся в систему, сообщил министр здравоохранения.

«В России есть такой документ, как сертификат прививок, но пока вакцины от коронавируса нет, и в некоторых странах, например, в Германии и в Китае, говорят о том, что надо ввести паспорт иммунитета, где указывать, переболел человек коронавирусом или не переболел. Вот в России может что-то такое появиться, или пока нет. Я не вижу в этом проблемы, на самом деле», — сказал Мурашко.

«Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден. То есть, если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну, это несложно», — отметил Мурашко.

Кроме того, министр здравоохранения назвал некоторые цифры по заболевшим коронавирусом россиянам. По его словам, в данный момент на искусственной вентиляции легких находятся до 1,3 тысячи россиян. «Мы знаем про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких. Сегодня эта цифра колеблется от тысячи до тысячи трехсот. Те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации и подключены к аппаратам, протезирующим функцию дыхания, искусственной вентиляции легких», — заявил Мурашко.

А инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40% в целом по России. «Но она неравномерная, в каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше, вот те, которые пока не столкнулись, и, может быть, так сказать, сия чаша их минует, они находятся в лучшем положении. Но в целом ситуация по стране в среднем вот такая», — сказал глава Минздрава.

В России за минувшие сутки самое большое число заболевших

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о выходе России на плато по распространению коронавирусной инфекции, отметив, что темпы прироста новых случаев заражения удалось существенно снизить. По ее словам, последнюю неделю страна уже находилась на плато по заболеваемости. Она уточнила, что на плато бывают колебания: чуть больше — чуть меньше случаев заражения.

Но в России за минувшие сутки было зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания — 10633. Это почти на 1 тысячу больше больных за один день по сравнению со статистикой субботы.

Умерли 58 человек, как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число жертв COVID-19 возросло в России до 1280, число заболевших составляет сейчас 134687 человек.

3 мая был четвертый подряд рекорд по числу новых случаев заболевания в России. 30 апреля суточный прирост впервые перешагнул 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.

NEWSru.com

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