Часть мигрантов вернулась в старый лагерь на белорусской границе

Фото ?????? ??????/Facebook

Группы мигрантов, находившиеся на погранпереходе «Брузги» между Белоруссией и Польшей, двинулись в направлении старого лагеря, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На самом погранпереходе остается основная часть мигрантов численностью более 2 тыс. Некоторые из них пытаются изъясняться с белорусскими силовиками, стоящими в оцеплении. Польские силовики не предпринимают никаких действий в отношении мигрантов.

Ранее во вторник мигранты начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ на это с польской стороны был распылен газ, звучали выстрелы, перед мигрантами взорвались несколько светошумовых гранат. С помощью водомета мигрантов отогнали от ограждения. Когда миновала острая фаза противостояния, мигранты передали белорусским медикам через пограничников своего соотечественника, у которого наблюдались сильные судороги.

Уже девятый день на линии белорусско-польской границы находятся более 2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Они стремятся пройти через Польшу в Германию. В понедельник мигранты покинули стихийный лагерь недалеко от белорусского погранперехода «Брузги». Они располагаются непосредственно на погранпереходе перед польскими заграждениями. Польские силовики усилили свое присутствие со стороны пункта пропуска «Кузница».