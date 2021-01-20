Часть школьников сможет вернуться в школы, разрешено общаться одиноким людям

В среду правительство Литвы внесло коррективы в карантинные ограничения, и теперь в школы смогут вернуться ученики всех классов, у которых есть проблемы с обучением из дома, а одинокие люди или люди с недугом смогут общаться с другими домашними хозяйствами даже в других самоуправлениях.
«Это свого рода моральный долг людям, которые одиноки и испытывают довольно большое психологическое напряжение (…) также и относительно детей из семей, которым учиться из дома по разным причинам тяжело», — сказала на заседании премьер Ингрида Шимоните.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что это делается с целью помочь школьникам из социально уязвимых семей, у которых нет условий обучаться на дому, и предоставить им возможность учиться в школе, из детского или юношеского дневного центра.
Не останется ограничений для общения одиноких людей
В среду создана возможность для общения двух семей или домохозяйств, если в них не более одного человека или если в семье есть несовершеннолетний с недугом или взрослый человек, требующий ухода из-за недуга.
Кроме того, общение таким лицам теперь будет разрешено и в других самоуправлениях, не по месту проживания.
По словам А. Дулькиса, цель изменений — «предоставить эмоциальную и практическую помощь» одиноким людям.
Карантин в Литве был введен 7 ноября, с 16 декабря его режим был ужесточен и карантин был продлен до 31 января.