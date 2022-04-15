Часть стран НАТО сомневаются в возможностях усиления восточного фланга — Анушаускас

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Часть стран НАТО сомневаются в возможностях расширения мощностей на восточном фланге Альянса, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

В данный момент в Литве и в других странах Балтии, в Польше дислоцированы боевые группы в размере батальона. Страны региона добиваются того, чтобы они выросли до размера бригады – это в несколько раз увеличило бы количество военных, служащих в этих подразделениях.

Решение по этому вопросу ожидается на июньском саммите НАТО в Мадриде.

«Мы, наконец, узнаем об этом в Мадриде, к тому времени это должно быть согласовано, поскольку пока что консенсуса нет, просто есть страны, которые считают, что для НАТО это стало бы большой нагрузкой», — сказал Анушаускас журналистам.

Дислоцированные в Литве международные силы НАТО возглавляет Германия. По словам министра, когда речь идет о расширении сил, «мы видим очень позитивные сигналы» со стороны этой страны.

В настоящее время в Международном батальоне НАТО в Рукле служат около 1,6 тыс. союзных военных.

Страны региона добиваются дополнительных сил союзников НАТО в ответ на вторжение России в Украину.

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