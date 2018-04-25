Часть университетов полностью переходит на удаленное обучение

ВУ сообщил, что с понедельника как минимум на месяц переходит «на удаленку», за исключением лабораторных и практических занятий, для которых нужно специальное оборудование.

Подобным образом планирует работу и УВВ.

«С 26 октября мы переходим на удаленное обучение, за исключением таких случаев, как лабораторные работы и другие занятия, требующие специального оборудования и инфраструктуры (…)», — сказала BNS и представитель УВВ Ина Журкувене.

УМР сообщил, что на удаленной основе будут проводиться лекции, семинары и пр.

Вильнюсский технический университет Гедиминаса (ВТУГ) на удаленной основе проводит лекции уже с сентября, остальные занятия еще неделю намерен проводит в обычном порядке, но сессию уже собирается организовать «на удаленке».

«Пока ситуация со случаями заболевания коронавирусом у нас под контролем, есть отдельные случаи (…)», — сказала BNS директор Дирекции по вопросам обучения ВТУГ Нора Скабурскене.

За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 – 442, в Литве болезнь в целом была выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956 человек, выздоровели – 3978.

BNS