Часть университетов полностью переходит на удаленное обучение

Часть литовских университетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране полностью переходит на удаленную модель обучения.
О переходе «на удаленку» с понедельника информировали Вильнюсский университет (ВУ), Университет Витаутаса Великого (УВВ), Университет Миколаса Рёмериса (УМР).
Пресс-атташе Каунасского технологического университета (КТУ) Мантас Лапинскас сказал BNS, что университет работает на удаленной основе с начала этой недели, за исключением модульного обучения и лабораторных работ.
ВУ сообщил, что с понедельника как минимум на месяц переходит «на удаленку», за исключением лабораторных и практических занятий, для которых нужно специальное оборудование.
Подобным образом планирует работу и УВВ.
«С 26 октября мы переходим на удаленное обучение, за исключением таких случаев, как лабораторные работы и другие занятия, требующие специального оборудования и инфраструктуры (…)», — сказала BNS и представитель УВВ Ина Журкувене.
УМР сообщил, что на удаленной основе будут проводиться лекции, семинары и пр.
Вильнюсский технический университет Гедиминаса (ВТУГ) на удаленной основе проводит лекции уже с сентября, остальные занятия еще неделю намерен проводит в обычном порядке, но сессию уже собирается организовать «на удаленке».
«Пока ситуация со случаями заболевания коронавирусом у нас под контролем, есть отдельные случаи (…)», — сказала BNS директор Дирекции по вопросам обучения ВТУГ Нора Скабурскене.
За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 – 442, в Литве болезнь в целом была выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956 человек, выздоровели – 3978.
BNS