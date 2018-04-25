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Часть водителей Girteka бастует, но предприятие отрицает забастовку

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Несмотря на то, что часть водителей крупнейшей литовской компании автомобильных грузоперевозок Girteka из-за снижения им суточных в понедельник устроила предупредительную забастовку, сама компания утверждает, что никакой забастовки нет.

По словам председателя Профсоюза водителей Йовиты Янчаускене, водители Girteka планировали предупредительную забастовку.

«Они обратились ещё в пятницу. Насколько я понимаю, они не являются членами профсоюза, люди самостоятельно организовали предупредительную забастовку, без нарушения законодательной базы, они будут делать перерывы между поездками за счёт своего отдыха», — сказала BNS Й. Янчаускайте.

Как сказал порталу delfi.lt председатель Альянса профсоюзов Литвы Аудрюс Цузанаускас, забастовки такого масштаба на литовском предприятии ещё не было. По его словам, забастовка проводится, как и обещали, с 9 до 18 часов.

Между тем представитель Girteka по коммуникации Кристиан Каас Мортенсен говорит, что забастовка не проводится.

«Могу подтвердить, мы проверили, у нас нет совершенно никаких проблем (…) Не знаю, как я могу убедить, что забастовки нет. Я сам не веду наблюдение за группами в Viber или чем-то подобным и не знаю, что они говорят, однако я знаю, что у меня есть прямой доступ ко всем 7,5 тыс. грузовиков, и я могу видеть, какой из них едет, а какой стоит. С нашей стороны всё хорошо»,  — сказал BNS К. К. Мортенсен.

Новостной портал 15min.lt на прошлой неделе сообщил, что водителей Girteka вынудили к забастовке предупреждения о том, что их зарплата будет сокращена на 15%.

По словам К. К. Мортенсена, работникам урезаны не зарплаты, а суточные. Кроме того, по его словам, после окончания кризиса они будут восстановлены до прежнего уровня.

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