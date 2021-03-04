Частным клиникам Германии разрешили вакцинировать от коронавируса

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Вакцинация в Германии с конца марта будет осуществляться не только в специальных прививочных центрах, но и в частных медицинских практиках и клиниках. Об этом в среду, 3 марта, договорились власти ФРГ на встрече в среду, сообщила газета Bild.

Отмечается, что нововведение начнет действовать с конца марта. Власти ФРГ приняли это решение с целью ускорить иммунизацию населения страны.