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TOP,Бизнес,Общество,Политика

Чего ожидают от новой власти

Фото BFL/Гядиминаса Савицкаса

Бизнес ожидает от будущей правоцентристской власти в Литве сотрудничества и отсутствия радикальных решений, а одной из важнейших задач нового правительства должно стать взятие под контроль второй волны коронавируса, утверждают представители бизнес-ассоциаций и экономисты, давшие интервью BNS.

Между тем представители профсоюзов ожидают от победивших на парламентских выборах консерваторов социальной ответственности и того, что голос работников будет услышан. 

«Во-первых, мы ожидаем (выполнения) предвыборного обещания разговаривать и не предпринимать никаких резких действий, искать соглашения по экономическим вопросам, прежде всего в плане налогов», – сказал президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис. 

По его словам, одной из первоочередных задач нового правительства должно стать обуздание второй волны пандемии. 

«У нас вторая волна пандемии, однако пока нет никаких четких экономических инструментов по управлению ею. Очень нужна дорожная карта, какие будут предлагаться экономические меры, если все же придется ужесточать условия деятельности. Будут ли эти меры доступными, эффективными, не будут ли они вновь связаны с разделением риска с бизнесом», – сказал А. Романовскис. 

По словам председателя Литовской конфедерации профсоюзов Инги Ругинене, от новых властей ожидают укрепления профсоюзов, согласования коллективных договоров и их расширения, повышения роли Трехстороннего совета. 

«Наше главное ожидание и надежда – что правительство не захлопнет дверь перед социальными партнерами и перед принятием решения  пройдут совещания, будет услышан голос трудящихся.  Нужно надеяться, что в ближайшее время новый премьер инициирует встречу с профсоюзами, так как остается неясным, что будет с социальными гарантиями работников, будет ли преемственность в работе или произойдут радикальные изменения», – сказала И. Ругинене. 

По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, для литовской экономики полезно, что в начале коронавирусной пандемии у руля власти стояло более склонное к тратам левое правительство, а когда вырос долг, решения будет принимать более консервативная правоцентристская власть. 

«Литве, наверное, повезло, что у нас было правительство, которое не затягивало пояса и было склонно к тратам, когда это было нужно, то есть в этом году. Но у нас будет довольно консервативное правительство, склонное к снижению налогов, когда больше не нужно будет это стимулирование.  Таким образом, возможно, мы избежим того дисбаланса, который, вероятно, появится в других странах», – сказал BNS Ж. Маурицас.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис прогнозировал, что в ближайшие четыре года налоговая политика должна быть умереннее, кроме того, должно состояться обсуждение отмены необоснованных льгот и избыточных ограничений. 

«Согласно воле избирателей, понимание того, как должно строиться государство всеобщего благосостояния, склонилось к тому, что надо не повышать налоги, не увеличивать перераспределение через бюджет, а строить это государство иными способами», – сказал Н. Мачюлис. 

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что серьезных налоговых изменений можно ожидать не ранее 2022 года, однако желание либералов снизить некоторые налоги, по его словам, могут охладить консерваторы. 

«Это противостояние вылезет не в этом году, оно вылезет при обсуждении бюджета 2022 года – во втором полугодии следующего года. Консерваторы будут осторожнее и, думаю, притормозят, так как одним снижением налогов бюджет не наполнишь», – считает Т. Повилаускас. 

Представители бизнеса и экономисты также говорят, что новая правящая коалиция должна пересмотреть и «План ДНК» экономики будущего, который сильно критиковали за часть проектов. 

«На одни заимствованные деньги государство всеобщего благосостояния мы не построим, сам бизнес должен работать и зарабатывать. Чем больше бизнес будет создавать добавленной стоимости, тем больше можно будет провести в жизнь социальных инициатив», – сказал глава Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс. 

Исполнительный директор объединяющей зарубежных инвесторов ассоциации Investors’ Forum Рута Скирене сказала, что инвесторы ожидают от новых властей реформ в области образования и здравоохранения. 

Она надеется, что привлечение инвестиций останется приоритетом власти и что появится больше хорошо оплачиваемых рабочих мест. 

Владелица объединяющей предприятия по производству продуктов питания и сельскохозяйственной продукции Vikonda grupė Йоланта Блажите подчеркнула, что в программах партий, которые будут формировать правоцентристскую коалицию, есть и утопические обещания, реализация которых чревата тем, что государство погрязнет в долгах. 

«Например, обещано превратить Литву в европейский центр биотехнологий и технологий в сфере здоровья, обещано увеличить продолжительность жизни на 5 лет и тому подобное. Высок риск того, что в погоне за такими неумеренными мечтами могут быть приняты решения повесить на государство огромные долги или нагрузить бизнес неподъемными налогами», – прокомментировала Й. Блажите.

Информация «ЛК», BNS 

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