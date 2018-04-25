Чего хотят люди во всем мире — исследование ООН

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ООН провела исследование «ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна» и представила его результаты. Эксперты выясняли, чего именно ждут люди от правительств и международных организаций, сообщает ТАСС.

Так, первоочередными потребностями людей являются доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию.

Здравоохранение особенно выделили почти 300 тысяч опрошенных. Авторы исследования подчеркнули, что 72% тех, кто стал участником опроса, считают, что доступ к услугам здравоохранения в будущем останется таким же или улучшится.



В приоритете у людей и «искоренение бедности, неравенства и безработицы».

В долгосрочных целях у опрошенных — «всеобщий доступ к образованию и равные права женщин».

Также авторы исследования ООН узнавали, чего боятся люди на планете. Главными страхами оказались:

значительные изменения климата (49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится),

коррупция (ухудшения ситуации ожидает 41% опрошенных),

бедность,

конфликты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступлении на торжественном заседании Генассамблеи ООН назвал «обязанностью стран-участников выполнить чаяния людей».

Отмечается, что во время исследования было опрошено более одного миллиона человек со всего мира.