Человек 2019 года – юная «экоактивистка» Грета Тунберг

Влиятельный американский журнал Time назвал «Человеком года – 2019» 16-летнюю школьницу из Швеции, «климатическую активистку» Грету Тунберг.

В настоящее время Тунберг находится в Мадриде, где приняла участие в климатической конференции COP25.

Грета уже фигурирует в списке самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии BBC, а летом текущего года правозащитная организация Amnesty International вручила ей свою высшую награду: «Посол совести».

В августе шведская школьница пересекла Атлантику на яхте с нулевым уровнем выбросов – чтобы принять участие в климатическом саммите ООН, который проходил осенью в Нью-Йорке. На яхте, где девочка провела две недели, не было ни кухни, ни отопления, ни холодильника, ни ванной комнаты. Электричество она получала посредством солнечных батарей и ветряных турбин.

Грета отказалась летать самолетами – из-за парниковых газов, выделяемых при полете, и в знак протеста против ущерба, наносимого окружающей среде.

С 2018 года Тунберг проводит так называемые «школьные забастовки во имя климата»: каждую пятницу (если находится в Швеции) она стоит у здания парламента, требуя защищать природу.

В Америке Грета приняла участие в двух глобальных климатических забастовках, а также в двух саммитах.

Человек года по версии Time

Напомним: эта традиция зародилась более 80 лет тому назад. С тех пор редакция Time ежегодно выбирает личность или же группу людей, которые чаще других фигурируют в новостях и воплощают собой главные проблемы времени.

Редакция журнала отмечает, что звание «Человек года» не является признанием заслуг избранника или подтверждением его особых достоинств. «Человек года это тот, кто сумел приковать к себе внимание планеты и оказать влияние – как позитивное, так и негативное – на происходящие в мире процессы».