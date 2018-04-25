Чем грозят климатические изменения

73,8% опрошенных согласились или скорее согласились с утверждением «климатические изменения представляют угрозу для людей моего поколения». 18,3% респондентов не усматривают в этом угрозы для своего поколения, а у 8% не было мнения.

Исследование показало, что молодые и более образованные люди чаще склонны считать климатические изменения угрозой. Среди опрошенных в возрасте до 39 лет угрозу в этом видели 84,3%, среди людей с высшим образованием – 79,8%.

Ученые утверждают, что в связи с климатическими изменениями в Литве меняется характер осадков – чаще случаются ливни, за ними следуют периоды засухи, учащаются сильные ветры, шквалы, смерчи.

Усиление контрастов погоды повышает опасность для здоровья людей, из-за климатических изменений повышается загрязненность водоемов, учащаются лесные пожары, от жары страдает качество автомобильных дорог и железнодорожного полотна, осложняются строительные работы, земледельцы все чаще страдают от засухи.

Нет сомнений во влиянии человека

Ученые сходятся в том, что климатическим изменениям способствует хозяйственная деятельность человека, во время которой выделяются газы, вызывающие парниковый эффект.

Опрос показал, что большинство жителей Литвы не сомневаются в этих выводах ученых.

74,7% опрошенных согласились с утверждением «глобальное потепление провоцирует хозяйственная деятельность человека». 15% с ним не согласились, а у 10,4% не было мнения.

Люди более старшего возраста чаще не имели мнения по этому вопросу, но прочих значимых отличий опрос не выявил.

Молодежь готова меняться

Ученые считают, что полностью невозможно остановить климатические изменения, поэтому людям придется приспосабливаться и менять образ жизни, начиная с предпочтения общественного транспорта и завершая привычками в еде.

Во время опроса 62,8% респондентов ответили, что готовы менять образ жизни, чтобы способствовать сокращению климатических изменений. 19,5% с этим не согласны, а у 17,8% не было мнения.

Больше к переменам склонны молодые и более образованные люди – это декларировали 73,5% респондентов в возрасте до 39 лет и 76,3% опрошенных с высшим образованием.

Метеорологи отмечают, что 2019 год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений, это было обусловлено глобальными климатическими изменениями.

Литва вместе с другими странами Евросоюза недавно взяла обязательство добиться нейтральной для климата экономики к 2050 году.

С этой целью страна должна на 80% сократить количество выбрасываемых в атмосферу газов, которые вызывают парниковый эффект, – для этого требуются большие реформы в секторах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

Информация «ЛК», BNS