Чем обусловлен рост зарплат за год на 11,8%?

Фото pixabay.com

Средняя начисленная (брутто) зарплата в Литве без учета индивидуальных предприятий в третьем квартале этого года была 1317,6 евро. Если не брать в расчет изменение индексирования зарплаты с 2019 года в связи со вступлением в силу налогов, то за год она увеличилась на 9,2%.

Средняя выплаченная (нетто) зарплата в стране в период для сравнения увеличилась на 14,6% до 834,3 евро, сообщил Департамент статистики.

Рост зарплаты в течение года обусловлен повышением с начала этого года минимальной месячной зарплаты, базового служебного оклада государственных политиков, судей, сотрудников системы внутренних дел, государственных служащих и работников бюджетных учреждений, а также другими причинами.

За квартал (по сравнению с апрелем-июнем 2019 года) средняя начисленная зарплата увеличилась на 2,2%, выплаченная зарплата – на 2%.

Реальная зарплата, как сообщают статистики, за год выросла на 11,8%, за квартал – на 2,3%.