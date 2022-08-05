Чем опасно сжигание мазута

Если разрешить сжигание мазута вместо газа для производства тепла, загрязнение воздуха в городах значительно возрастет (особенно в Вильнюсе, где более 40 процентов тепла производится за счет сжигания природного газа). Сжигая мазут, Литва не только должна будет на 40% больше платить за загрязнение, но риску подвергнется и здоровье населения, которое может ухудшиться из-за выбросов, образующихся при сжигании мазута.

По словам Л. Йонаускаса, на некоторых вильнюсских научно-исследовательских станциях качества воздуха уже сейчас фиксируется превышение допустимого количества дней в году по суточному предельному значению твердых частиц, а в отопительный сезон загрязнение еще больше возрастает.

«На некоторых исследовательских станциях качества воздуха в Вильнюсе (например, расположенных в Жирмунай), где интенсивное движение транспорта, постоянно превышается допустимое количество дней в году суточного предельного значения твердых частиц. На многих станциях были зарегистрированы повышенные концентрации диоксида серы, озона, тяжелых металлов, а также других вредных веществ. Наиболее высокие концентрации многих загрязняющих веществ отмечаются в холодное время года (январь-март и октябрь-декабрь) в отопительный сезон. Если вместо газа использовать для отопления мазут, то уровень загрязнения, и без того достаточно высокий при сжигании газа, в городе возрастет еще больше. А это, несомненно, скажется на здоровье жителей. Загрязнение воздуха обычно вызывает у взрослых ишемическую болезнь сердца, инсульт и хроническую обструктивную болезнь легких. У детей его последствия могут проявляться ослаблением функции легких, инфекциями дыхательных путей и обострением астмы. Около 2500 жителей Литвы ежегодно умирают из-за отравления твердыми частицами. Неужели правительство хочет увеличить эту печальную статистику?» — рассуждает Л. Йонаускас.

В случае использования мазута для производства теплоэнергии политик предлагает максимально снизить влияние на здоровье жителей.

«В тех городах, где вместо газа разрешили использовать мазут и дизельное топливо, должны сделать так, чтобы жители могли следить за информацией об изменениях качества воздуха в реальном режиме, получали бы информацию о повышении уровня загрязнения. Так жители могли бы ограничить время пребывания на улице и снизить воздействие загрязнения на организм. Кроме того, жителям таких городов в холодное время года, когда особенно повышается уровень загрязнения, должны разрешить бесплатно пользоваться государственной спортивной инфраструктурой (закрытыми стадионами, бассейнами, спортивными манежами и т.д.). Так правительство могло бы не только компенсировать нанесенный ущерб, но и способствовать повышению физической активности жителей», – сказал Л. Йонаускас.

Депутат также считает, что в таких городах должны быть введены изменения и в общественном транспорте. По его мнению, если жителям предоставить возможность бесплатного пользования общественным транспортом, то он станет отличной альтернативой, заставит жителей отказаться от своих автомобилей, особенно от старых и загрязняющих окружающую среду.*

Линас Йонаускас, парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Литвы в Сейме