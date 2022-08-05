Чем опасно сжигание мазута

Депутат парламента социал-демократ Линас Йонаускас обратился к правительству Литвы с требованием взять на себя ответственность за повышение уровня загрязнения воздуха в городах и возможного вредного воздействия на здоровье людей в тех городах, где разрешено использование мазута для производства теплоэнергии, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.
Л. Йонаускас считает, что планы в связи с заменой газа мазутом в Вильнюсе — это большой шаг назад, поскольку мазут на 42% вреднее газа. «В Вильнюсе качество воздуха улучшилось именно тогда, когда отказались от использования мазута в теплохозяйстве. Возвращение мазута значительно увеличит уровень загрязнения (особенно в Вильнюсе), а это риск для здоровья людей», – сказал политик.
Если разрешить сжигание мазута вместо газа для производства тепла, загрязнение воздуха в городах значительно возрастет (особенно в Вильнюсе, где более 40 процентов тепла производится за счет сжигания природного газа). Сжигая мазут, Литва не только должна будет на 40% больше платить за загрязнение, но риску подвергнется и здоровье населения, которое может ухудшиться из-за выбросов, образующихся при сжигании мазута.
По словам Л. Йонаускаса, на некоторых вильнюсских научно-исследовательских станциях качества воздуха уже сейчас фиксируется превышение допустимого количества дней в году по суточному предельному значению твердых частиц, а в отопительный сезон загрязнение еще больше возрастает.
«На некоторых исследовательских станциях качества воздуха в Вильнюсе (например, расположенных в Жирмунай), где интенсивное движение транспорта, постоянно превышается допустимое количество дней в году суточного предельного значения твердых частиц. На многих станциях были зарегистрированы повышенные концентрации диоксида серы, озона, тяжелых металлов, а также других вредных веществ. Наиболее высокие концентрации многих загрязняющих веществ отмечаются в холодное время года (январь-март и октябрь-декабрь) в отопительный сезон. Если вместо газа использовать для отопления мазут, то уровень загрязнения, и без того достаточно высокий при сжигании газа, в городе возрастет еще больше. А это, несомненно, скажется на здоровье жителей. Загрязнение воздуха обычно вызывает у взрослых ишемическую болезнь сердца, инсульт и хроническую обструктивную болезнь легких. У детей его последствия могут проявляться ослаблением функции легких, инфекциями дыхательных путей и обострением астмы. Около 2500 жителей Литвы ежегодно умирают из-за отравления твердыми частицами. Неужели правительство хочет увеличить эту печальную статистику?» — рассуждает Л. Йонаускас.
В случае использования мазута для производства теплоэнергии политик предлагает максимально снизить влияние на здоровье жителей.
«В тех городах, где вместо газа разрешили использовать мазут и дизельное топливо, должны сделать так, чтобы жители могли следить за информацией об изменениях качества воздуха в реальном режиме, получали бы информацию о повышении уровня загрязнения. Так жители могли бы ограничить время пребывания на улице и снизить воздействие загрязнения на организм. Кроме того, жителям таких городов в холодное время года, когда особенно повышается уровень загрязнения, должны разрешить бесплатно пользоваться государственной спортивной инфраструктурой (закрытыми стадионами, бассейнами, спортивными манежами и т.д.). Так правительство могло бы не только компенсировать нанесенный ущерб, но и способствовать повышению физической активности жителей», – сказал Л. Йонаускас.
Депутат также считает, что в таких городах должны быть введены изменения и в общественном транспорте. По его мнению, если жителям предоставить возможность бесплатного пользования общественным транспортом, то он станет отличной альтернативой, заставит жителей отказаться от своих автомобилей, особенно от старых и загрязняющих окружающую среду.*
Линас Йонаускас, парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Литвы в Сейме