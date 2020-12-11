Чем жил литовский футбол в 2020 году

Зато некоторая стабильность в А Лиге была связана с чемпионом и серебряным призером – в 2017 году «Судува» свергла гегемона «Жальгирис» и сама воцарилась на трон на ближайшие три года. «Судува» даже в еврокубках выступала стабильно хорошо (но не блестяще!), останавливаясь каждый раз в шаге от группы Лиги Европы. Было ощущение, что и в этом году «Судува» не упустит “золото” чемпионата. За 4 тура до конца действующие чемпионы опережали своих традиционных преследователей на 4 очка.

Определенно в тихий и умеренный распорядок чемпионата вмешалась пандемия. Из-за малого количества участников предполагалось сыграть чемпионат в 6 кругов – в мае решили ограничиться четырьмя. Как и в Эстонии, в Литве после первого тура случилась пауза почти на три месяца. Команды потеряли форму, накопленную за предсезонку, в мае же новую подготовку к возобновлению чемпионата пришлось форсировать.

То, что с «Судувой» в этом сезоне творится что-то странное, стало понятно в июле, когда она не смогла выиграть из трех матчей с «Жальгирисом» ни одного. Чемпион и главный претендент на титул просто не должен проигрывать своему визави со счетом 0:4. Надолго запомнится и матч «Судувы» с «Бангой», когда практически все футболисты хозяев на поле и на скамейке схватили по желтой карточке. В итоге три удаления (+ одно вне поля), и только чудом «Судува» удержала нулевую ничью.

Когда главного тренера увольняют после двух матчей по электронной почте, как это сделали в апреле в «Судуве» с Хаймо Пфайфенбергером, то ждать чего-то хорошего в сезоне не приходится. Опытный специалист Саулюс Ширмялис старался оставить чемпионский титул в Мариямполе, но завалил концовку и, главное, проиграл решающий матч «Жальгирису». Как по заказу «золотой матч» вынесли из повестки последнего тура, и… сыграли лишь через две недели. Все дело в 20 случаях заражения, зарегистрированных в «Судуве». Ситуация была настолько серьезна, что шли разговоры о доигровке решающего матча весной. В итоге 14 ноября матч все-таки провели на пустом стадионе, где «Жальгирис» просто не оставил обескровленной «Судуве» шансов, 3:0. И стал чемпионом.

Неудачи «Судувы»

Конечно, Ширмялис покинул пост главного тренера после матча с «Жальгирисом». Вместе с упущенным чемпионством «Судува» в конце октября уступила в финале Кубка Литвы «Панявежису», обыграв «Жальгирис» в полуфинале. Не забываем про проигранный Суперкубок в начале сезона и неудачное выступление в еврокубках — слишком много несчастий свалилось на один коллектив.

Давайте разберемся в причинах этих несчастий. Помимо странных тренерских перестановок это несомненно засилье легионеров в команде. Хоть это футболисты и хорошего уровня, они не всегда могут найти общий язык на поле и не склонны отдаваться игре на 100%, как это бы делали местные игроки. Напомните, сколько игроков из «Судувы» вызывают в сборную Литвы? Кажется, 0 (ноль).

Смущает и возраст большинства основных футболистов «Судувы». Если для вратаря Кардума 33 года – самый сок, то капитану Альгису Янкаускасу в 38 лет уже трудно поспевать за скоростными оппонентами. По 33 года Керле, Живановичу и Леймонасу, 34 года Славицкасу, 35 исполнилось Шврлюге. Два форварда Тадич и Топчагич тоже уже в возрасте – 33 и 32 года соответственно. В таких случаях бывает, что большой опыт может оказаться бессилен против скорости, молодости, свежих идей. Даже если вспомнить единственный матч «Судувы» в еврокубках, где была одержана победа, – футболисты «Судувы» против «Флоры» казались большими неуклюжими тихоходами, матч был выигран только в лотерее одиннадцатиметровых ударов. Понятно, что в следующих матчах литовские футболисты уже ничего не показали.

Для «Судувы», мечтающей уже не первый год о каких-то серьезных достижениях в Европе, эта еврокубковая кампания стала ударом. Видимо, с большинством футболистов контракты продлены не будут, и в следующем сезоне мы увидим значительно обновленную команду с новым главным тренером.

«Жальгирис» — чемпион

С 2013 по 2016 годы «Жальгирис» был чемпионом Литвы. Наконец в этом году он вернул себе титул. Команда за десять лет ни разу не опускалась ниже второго места и по праву считается одной из самых стабильных в Прибалтике.

В команде больше литовских футболистов на важных ролях, чем в «Судуве», а иностранцам еще не пора в дом престарелых. Командой руководит белорусский специалист Алексей Бага, поработавший в «БАТЭ». Или руководил? Сразу после «золотого матча» стало известно, что Бага встречался с представителями казахского «Актобе» — клуба с хорошим бюджетом и нуждающегося в тренере с чемпионскими традициями и амбициями. У Алексея Бага контракт с «Жальгирисом» 1+1, так что, возможно, еще один год в статусе чемпиона Литвы и перевесит чашу.

Ну а больше всего в составе «Жальгириса» удивил нападающий Давид Н’Гог, известный по выступлениям за «Ливерпуль». Француз не справился с такой большой паузой в чемпионате и решил завершить карьеру в июне после двух проведенных матчей за «Жальгирис». К счастью, в команде нашелся другой французский форвард, ставший главной ударной силой команды. Хуго Видемонт забил в чемпионате 13 голов в 20 матчах, чего хватило для звания лучшего бомбардира.

Видимо, форварды «Жальгириса» и их голы очень ценятся. Так, молодой канадец Ричлорд Эннин, забив всего 4 гола в этом сезоне, заинтересовал Александра Кержакова и уехал в аренду в «Томь» из ФНЛ. Точнее в субаренду, потому что Эннин и так был арендован «Жальгирисом» из юрмальского «Спартака».

Еврокубки

Ничто так не отражает уровень чемпионата, как выступление команд в еврокубках. Это можно понять, например, по потрясающим победам российских клубов в группах ЛЧ и ЛЕ (правда, их пока 0).

Про «Судуву» речь уже заходила. Команда из Мариямполе с большим треском прошла «Флору» по пенальти и отлетела сначала разгромно от «Маккаби» 0:3, а потом в Лиге Европы не справилась с финским «КуПС», 0:2.

Неважно выступил и «Жальгирис». Но если в годы своего чемпионства он стабильно вылетал сразу же во втором отборочном раунде ЛЧ, то в Лиге Европы у него зачастую получалось пройти 1-2 раунда. В этом сезоне был обыгран эстонский «Пайде» 2:0, а вот норвежский «Буде-Глимт» оказался сильнее, 1:3.

У норвежцев из «Буде-Глимта», наверное, двоилось в глазах, когда после победы в первом квалификационном раунде над каунасским «Жальгирисом» 6:1 в следующем раунде им снова выпал «Жальгирис». Да, еврокубки в этом сезоне были особенно беспощадны в квалификационных раундах, когда все решалось в формате одного матча.

Последний представитель Литвы в Европе «Ритеряй» смог пройти первый квалификационный раунд, был обыгран ирландский «Дерри Сити», а вот чешский «Слован» оказался не по зубам, 1:5. Хоть «Ритеряй» и занял третье место в прошлом сезоне, на этот раз он оказался на последнем по итогам чемпионата. Так что результат в еврокубках можно назвать вполне достойным.

В следующем сезоне «Жальгирис» попробует свои силы в Лиге чемпионов. Теперь после двух проигрышей команда окажется в Лиге конференций, а значит есть неплохой шанс на групповой этап. «Судува», каунасский «Жальгирис» и «Панявежис» начнут с первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Главные герои

Главные герои литовского футбола – это зрители! Именно они движут развитие футбола вперед, наслаждаются тем немногим количеством матчей, что им было доступно в этом сезоне. Удивительно, что при всех жестких ограничениях 2020 посещаемость литовской лиги выросла! В среднем матчи посещали 598 зрителей, и это лучший результат с 2014 года. Если коронавирусные проблемы исчезнут в следующем сезоне, Литву несомненно ждут рекорды посещаемости.

Выросла не только посещаемость матчей, но и в трансляциях значительно увеличилось количество зрителей. Более чем вдвое выросли просмотры на YouTube (8543 просмотра в среднем вместо 3838 в 2019 году), еще больше на Facebook и на телевидении. Например, за матчем двух «Жальгирисов» 2 августа в среднем наблюдали 21200 человек, а хотя бы мгновение трансляцию смотрели около 55 тысяч человек.

Сборная

После катастрофического отборочного турнира на Евро-2020 (там литовцы набрали 1 очко и проиграли даже Люксембургу) сборная постаралась выступить получше в Лиге Наций. И у нее получилось, по крайней мере это было на порядок выше, чем у эстонцев и латышей.

Первый матч сборной после большой паузы оказался сразу и самым провальным в этом году. Домашнее поражение от Казахстана 0:2. Между прочим, эта победа так и останется для казахов единственной в группе. Зато дальше удалось обыграть албанцев, а в товарищеском прибалтийском дерби литовцы оказались сильнее эстонцев.

Два следующих октябрьских матча оказались ничейными, с белорусами сборная Литвы даже смотрелась предпочтительнее. В ноябре еще одна победа в товарняке – на этот раз над Фарерами. Второе поражение случилось на выезде против белорусов.

А последний матч против казахов оказался ключевым в борьбе за право остаться в Лиге C. Сборная Литвы победила благодаря голу Новиковаса на 94-й минуте. В итоге Казахстан так и остался на последнем месте, а литовцам не хватило всего 3 очка до первого, то есть шансы на выход в Лигу B были приличные.

Лучшими в составе сборной, наверное, стоит назвать нескольких полузащитников в лице Новиковаса, Сиргедаса, Воробьеваса, Казлаускаса. Именно они, а не номинальные нападающие забивали самые важные голы сборной в этом году.