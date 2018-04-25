Чемпионат Литвы по футболу можно возобновить с 30–31 мая – федерация

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Правительство Литвы в среду разрешило с 30 мая возобновить спортивные соревнования без зрителей, и футбольная Лига Литвы могла бы возобновить свои матчи с 30-31 мая, говорит генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

«Думаю, что клубы не станут ждать и попытаются возобновить матчи в конце мая», — сказал BNS один из руководителей федерации.

Он добавил, что окончательное решение о возобновлении чемпионата станет известно после заседания правления лиги в четверг.

Матчи в Лиге A Литвы была остановлены после того, как в середине марта был введен карантин. Удалось провести всего один тур.

Матчи второго футбольного дивизиона страны — Первой лиги — должны начаться 5-6 июня, говорится на официальной страничке лиги в фейсбуке.