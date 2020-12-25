Через 400 лет: церковь в Германии извинилась за уничтожение «ведьм»

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Церковь в баварском городе Айхштетт извинилась за преследование «ведьм» 400 лет назад. Об этом сообщило издание Independent.

Отмечается, что епископ города Грегор Мария Ханке назвал преследование невинных людей за колдовство «кровавой раной в истории церкви».

Он также пообещал установить мемориальную доску в память о жертвах в местном соборе. Кампания массовых извинений за деяния католической церкви началась в Германии с 2011 года по инициативе пастора Гартмута Гегелера.

За девять лет около 50 городов принесли извинения за свою роль в преследованиях невинных людей. О расправах над ведьмами в Айхштетте узнал художник из Мюнхена Вольфрам Кастнер, который случайно обнаружил протоколы допросов и был шокирован прочитанным. В рамках своей кампании он зачитал истории убитых людей на площади перед городской церковью. В Айхштетте в течение XV-XVIII веков по обвинению в «колдовстве» пытали и казнили около 400 невинных людей.

В целом по Германии эта цифра составляет около 25 тысяч, а в Европе − около 60 тысяч. Чаще всего преследовали женщин, но иногда под обвинения попадали также мужчины и дети.