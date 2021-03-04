Через контроль за грузоперевозками Россия хочет повлиять на соседей-разведка

Созданная и запущенная в России единая цифровая система контроля над грузовыми перевозками, действующая на основе навигационной системы «Глонасс», является новым инструментом оказания влияния на соседние страны, предупреждает литовская разведка.
«Навигационная система «Глонасс» является единственной допустимой к использованию в российских вооруженных силах, ее оператор – российская госкорпорация «Роскосмос». (…) Вполне вероятно, что одной из основных целей создания системы является контроль над всеми импортируемыми, экспортируемыми и транзитными грузами, перевозимыми между Россией, Беларусью, Китаем и странами ЕС», – говорится в опубликованном в четверг отчете об угрозах нацбезопасности.
Данные о передвижении грузов передаются Российской таможенной службе и «Ространснадзору», а системным оператором является Центр развития цифровых платформ, являющийся дочерним предприятием компании RT-Invest Transport Systems, в управлении которой участвует сын приближенного к президенту РФ Владимиру Путину Аркадия Ротенберга — Игорь.
«Собранную детальную информацию Россия может использоваться для оказания давления на компании, сферы бизнеса и даже государства. Вероятно, что на основе информации будут применяться санкции, чтобы защитить интересы местного бизнеса, кроме того, могут добиваться того, чтобы в отношении российских транзитных грузов в соседних государствах не применялись процедуры проверки», – говорится в отчете.