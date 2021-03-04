Через контроль за грузоперевозками Россия хочет повлиять на соседей-разведка

Данные о передвижении грузов передаются Российской таможенной службе и «Ространснадзору», а системным оператором является Центр развития цифровых платформ, являющийся дочерним предприятием компании RT-Invest Transport Systems, в управлении которой участвует сын приближенного к президенту РФ Владимиру Путину Аркадия Ротенберга — Игорь.

«Собранную детальную информацию Россия может использоваться для оказания давления на компании, сферы бизнеса и даже государства. Вероятно, что на основе информации будут применяться санкции, чтобы защитить интересы местного бизнеса, кроме того, могут добиваться того, чтобы в отношении российских транзитных грузов в соседних государствах не применялись процедуры проверки», – говорится в отчете.