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TOP,Новости,Общество,Приграничье

Через КПП Кибартай-Чернышевское в ночное время не будут пропускать пешеходов

  • Nuotrauka pasienis.lt

С четверга по инициативе России через погранпереход Кибартай-Чернышевское в ночное время не будут пропускать пешеходов.

Запрет для пешеходов будет действовать с полуночи до 5 часов утра, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Пешеходов не будут пропускать уже в ночь со среды на четверг.

По данным СОГГЛ, в эти часы через этот действующий в Вилкавишкском районе с литовской стороны КПП проходит в обе стороны не более десяти человек.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сказал BNS, что Россия приняла такое решение по экономическим мотивам, из-за того, что потребность в персонале в ночное время ниже.

По его словам, ближайшие погранпереходы, через которые границу смогут пересекать пешеходы, находятся в Рамонишкяй (Рамонишкяй-Пограничный) и Панемуне (Панемуне-Советск).

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