Черногория стала на шаг ближе ко вступлению в ЕС

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Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что Еврокомиссия одобрила открытие последней главы в переговорах о членстве страны в ЕС. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

Речь идет о главе 8 «Конкуренция». Всего глав 35.

По словам Марковича, это означает завершение первой фазы процесса интеграции Черногории в ЕС. «Мы счастливы были получить новости о том, что компетентный орган Еврокомиссии дал зеленый свет открытию последней, 8-й главы «Конкуренция» в переговорах с ЕС.

Мы ожидаем официального подтверждения этой новости завтра. Это прекрасный день для Черногории, которая, таким образом, станет первой страной-кандидатом, открывшей все переговорные главы», — отметил премьер. Особенно хорошей новостью, по словам Марковича, является то, что это решение принято во время хорватского председательства в Совете ЕС.

Это «является результатом самоотверженных усилий соседней Хорватии о том, чтобы политика расширения оставалась среди приоритетов в повестке дня ЕС». Страну поздравил также евродепутат Тонино Пицула, экс-министр иностранных дел Хорватии, который является докладчиком по Черногории в Европарламенте.

«Как докладчик по Черногории, я рад поздравить наших соседей с открытием последней главы в переговорах о вступлении в ЕС, «Конкуренция». Они близки к полному членству в ЕС, которое будет зависеть от выполнения всех установленных критериев», — написал он. Открытие переговоров по вступлению Черногории в Евросоюз главы государств и правительств ЕС подтвердили на саммите в Брюсселе 29 июня 2012 года.

На сегодняшний день Черногория является наиболее вероятным кандидатом на вступление в Европейский Союз в ближайшее время.