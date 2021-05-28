Черный список для иностранцев

«Мы хотим не разрешить въезд в страну тем, кто не только сам напрямую совершает так называемые тяжкие преступления против прав человека, коррупционные преступления, отмывание денег, но и активно действует в плане пропаганды международных преступлений, легитимизации разного рода оккупаций или их поощрения», — сказал один из инициаторов проекта, председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис.

«Мы видели не одного такого представителя «мягкой силы» в Литве, и было бы хорошо, чтобы они эту почву не рыхлили, чтобы потом, завоевав сердца и умы, не применили железо против нас или наших соседей, это особенно важно в контексте Украины», — сказал он.

По мнению члена фракции Партии труда Артураса Скарджюса, дополнительные предохранители нужны не только для иностранцев, но и для литовских политиков. По его словам, они должны декларировать, «из каких зарубежных фондов финансируется или ранее финансировалась их политическая, общественная деятельность».

С принятием поправки не более чем на пять лет можно будет запретить въезд в Литву лицам, которые публично и активно поддерживали или участвовали в проводимой зарубежным государством деятельности, нарушающей принципы и нормы международного права.

В Законе о правовом положении иностранцев сейчас предусмотрено, что иностранцу может быть запрещен въезд в Литву, если есть основание считать, что он совершил тяжкое или крайне тяжкое преступление против лица и в этой связи были нарушены общепризнанные права человека и свободы, преступное деяние коррупционного характера или подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступных деяний, включен в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в государство — член Евросоюза, государство — член Европейской ассоциации свободной торговли или Североатлантической организации.

В Литву также запрещен въезд иностранцам, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности или общественного порядка.

Решение внести уточнения в этот закон было принято после того, как Совет по культуре выделил субсидии за несостоявшиеся или перенесенные культурные мероприятия компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

19 января Департамент миграции по просьбе МИД включил Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц за оправдание оккупации Крыма. Запрет на въезд Ф. Киркорова в Литву действителен пять лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ