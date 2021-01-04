Чешская полиция и горнолыжники соревнуются в оригинальности обхода законов

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С конца декабря в Чехии из-за пандемии коронавируса закрылись горнолыжные центры. Однако, как показывает сегодняшнее столпотворение в одной только Олешнице, для чешских любителей зимнего отдыха запреты, что называется, «море по колено».

Как передает АЗЕРТАДЖ, сотни нарушителей карантина решили в последний нерабочий день штурмовать курорты, даже несмотря на то, что работа лыжных подъемников отключена. Еще в конце декабря было объявлено, что нарушителей – как владельцев этих подъемников, так и самих лыжников – в случае включения операторами их работы или использования туристами будут нещадно штрафовать.

Поэтому лыжники придумали оригинальный способ обойти данный запрет – на вершину они теперь добираются на своих автомобилях. Но и полиция решила соригинальничать – теперь стражи порядка принялись штрафовать владельцев автомобилей, которые ездят вверх и вниз по горе, по статье загрязнение окружающей среды.