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Чешский цирк лишен разрешения на выступления в Литве со слоном

Фото из открытых истчников

В четверг Агентство по вопросам  окружающей среды Литвы остановило разрешение чешского цирка Francesko Jung публично экспонировать слона. 

«Были выявлены нарушения, связанные с необеспечением благополучия животных, с ненадлежащим надзором за животными и не соблюдением установленных в разрешении условий периода экспонирования животных, поэтому агентство приняло решение остановить выданное разрешение»,  – говорится в переданном BNS документе.

В предоставленном агентством документе говорится, что в выданном цирку разрешении указано, что публичная демонстрация слона с целью получения доходов возможна только с середины апреля, однако цирк это делала с 27 марта. 

«Агентство обратилось в Центр природных исследований по вопросу условий ввоза слона. Центр указал, что по причине климатических условий в Литве наиболее подходящим месяцем для ввоза животного был бы апрель, поэтому разрешение экспонировать слона было выдано только с середины апреля», – отметило агентство.

В этом документе говорится, что цирк был оштрафован за выступление слона четвертого апреля в Вильнюсе с нарушением условий разрешения на 75 евро. 

В нем также говорится, что в мае цирк был наказан штрафами в 15 и 120 евро за ненадлежащие условия содержания слона и ненадлежащий уход за ним. 

Как сообщили BNS в Департаменте окружающей среды, в пятницу в цирке планируется проверка того, проводятся ли выступления со слоном, позднее будет принято решение о дальнейших действиях. 

Сейчас цирк находится в Висагинасе, выступления в этом городе состоятся в пятницу, субботу и в воскресенье.  

BNS

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