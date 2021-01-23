Чешский парламент продлил в стране режим ЧС из-за коронавируса

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Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии продлила действие введенного в стране из-за коронавируса 5 октября прошлого года режима чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершался 22 января, до 14 февраля. Об этом информировала пресс-служба высшего законодательного органа республики, сообщает ТАСС.

«За предложение продлить режим ЧС проголосовали 53 из 98 депутатов, присутствовавших на заседании нижней палаты», — отмечается в сообщении.

Предложение продлить режим ЧС внесло в нижнюю палату правительство республики, добивавшееся его продления на 30 дней, до 21 февраля. Эта инициатива не получила одобрения у депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), на голоса которых в высшем законодательном органе опирается кабмин. Предложение поддержали парламентарии — представители партий правительственной коалиции, состоящей из возглавляемого премьером Андреем Бабишем политического движения «Акция недовольных граждан» и Чешской социал-демократической партии.