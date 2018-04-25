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Четверть акций Novaturas приобрели три эстонские компании

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После того, как зарегистрированная в Люксембурге компания Central European Tour Operator покинула ряды акционеров одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas, четверть уставного капитала последней приобрели три эстонские компании: Rendez Vous, Moonrider и Rondam.

«Мы ценим доверие инвесторов и принимаем это как веру в прочные перспективы будущего нашего бизнеса. Мы, как и остальной мировой туристический бизнес, находимся под особым влиянием ограничений, вызванных  COVID-19, но предприняли множество действий для контроля над ситуацией», – отметила глава группы Novaturas Аудроне Кейните в пресс-релизе, распространенном через Вильнюсскую фондовую биржу.  

По ее словам, адаптируясь к ситуации, Novaturas взялся за местный туризм, а с июля планирует возобновить часть деятельности и начать предлагать поездки из всех стран Балтии в Грецию и Болгарию.

10,25% акций Novaturas приобрела действующая в Эстонии компания Rendez Vous, глава которой Янек Похла является также основателем и членом правления компании Tahe Outdoors. 9,99% акций группы Novaturas приобрела Moonrider, принадлежащая эстонской инвесткомпании Go Group, действующей в сферах туризма, транспорта, недвижимого имущества, инженерных решений. Еще 5,25% акций группы Novaturas до сих пор владеет Rondam, компаниям которой принадлежит гостиница в Тарту со СПА-центром Dorpat, а также таллинская гостиница Lydia. 

Еще 9,99% акций группы Novaturas принадлежат контролирующей Girteka Logistics компании ME Investicija, 9,49% – Угнюсу Радвиле, по 6,86% – Видасу Палюнасу  и Ритису Шумакарису, оставшаяся часть акций находится в свободной торговле. 

Об уходе Central European Tour Operator из рядов акционеров Novaturas было объявлено в среду.

Central European Tour Operator принадлежит фонду Polish Enterprise Fund VI, находящемуся в управлении Enterprise Investors. В группу Novaturas фонд инвестировал еще в 2007 году, когда приобрел пакет акций в размере 70,72%, а в последнее время ему принадлежало 34,42% акций Novaturas. 

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах. 

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