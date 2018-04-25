Четверть населения Германии — из мигрантов

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Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в стране сегодня проживает более 25 процентов жителей, имеющих миграционные корни. В течение 2019 года число таких людей выросло более чем на два процента. Наиболее важными для немецкой иммиграции остаются Турция, Польша и Россия.

В 2019 году более 21 миллиона жителей ФРГ (26 процентов от общего населения) имели миграционные корни. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, проведенная мини-перепись выявила рост этого показателя на 2,1 процента за отчетный год. В 2018 году таких людей было 20,8 миллиона. При этом с 2011 года это самый небольшой прирост, отмечает ведомство. Под «миграционными корнями» подразумеваются случаи, когда сам человек или хотя бы один из его родителей на момент рождения обладали другим гражданством.

Из этого 21 миллиона человек более половины (11,1 миллиона человек, 52 процента) обладают немецким гражданством, остальные 48 процентов — паспортами других государств. Подавляющее большинство официальных иностранцев в Германии по сути являются иммигрантами (85 процентов), этнических немцев среди них — 46 процентов.

Более половины упомянутых 11,1 миллиона граждан Германии обладают немецким паспортом с рождения (51 процентов). Чуть более 2,5 миллиона человек стали немцами через процедуру смены гражданства, 23 процента — в рамках переселения немцев, и еще около 1 процента — в результате усыновления или удочерения.

Почти две трети всех жителей с миграционными корнями переехали в Германию из какой-либо другой европейской страны — 13,8 миллиона человек. Из них 7,5 миллиона — родом из других стран-членов ЕС. Чуть больше 4,5 миллиона (22 процента) человек приехали из Азии, около 1 миллиона (5 процентов) — из Африки. Еще около 600 тысяч (3 процента) человек родом из Северной, Центральной и Южной Америки, а также из Австралии.

Ведомство отдельно отмечает три наиболее важные для немецкой иммиграции страны: Турция (13 процентов населения с миграционными корнями), Польша (11 процентов) и Россия (7 процентов).