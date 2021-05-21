Четверть опрошенных хотели бы привиться «Спутником»

По заказу администрации президента Литвы в апреле был проведен опрос жителей о вакцинации от COVID-19, карантине, налогах и внутренней и внешней политике, сообщает BNS. Однако в СМИ появились лишь некоторые данные этого опроса, проведенного центром Vilmorus, связанные с партнерством и Стамбульской конвенцией. На самом деле опрос охватывал более широкий спектр вопросов. Советник президента Ридас Ясюленис представил BNS ответы на 14 вопросов этого исследования. Позже он подтвердил, что вопросов было больше — 16. Выяснилось, что среди вопросов, данные о которых аппарат президента не предал огласке, – вопросы о депутатах.
В ходе опроса у жителей спрашивали, планируют ли они прививаться от COVID-19. 47,9% дали положительный ответ, а 26% — отрицательный. Еще 20% отметили, что уже привились, 6% не ответили на вопрос. Отвечая на вопрос, какой вакциной жители прививались бы, если бы могли выбирать, 39,8% назвали Pfizer, 20% — любой, 20% не собирались прививаться ни одной из вакцин. Moderna хотели бы привиться 10,8% участников опроса, Johnson & Johnson и AstraZeneca — 5,8% и 5,2%. На вопрос, привились бы российским «Спутником», если бы его утвердили в ЕС, положительный ответ дали 25,2% респондентов, 54,7% сказали, что не прививались бы этой вакциной, 20,1% не ответили на вопрос.
У жителей спрашивали, до какого времени, по их мнению, надо продлевать карантин. 17,4% сказали — до 1 мая (опрос проводили в апреле), 12% – до 1 июня, 24,1% считают, что карантин надо продлевать, пока не привьются 70% взрослого населения страны. 35% полагают, что карантин надо отозвать как можно скорее. На этот вопрос не ответили 11,6% участников опроса.
Жителей также спрашивали, как в Литве должны выбирать политиков. 89,5% считают, что мэров должны выбирать жители напрямую, 4,7% — что их должны выбирать члены горсовета, 5,8% респондентов не ответили на этот вопрос. Что касается депутатов, то 27,4% за систему, при которой половину депутатов выбирают напрямую, а другую половину — по партийным спискам. 64,1% считают, что депутатов должны выбирать только напрямую. Только по партийным спискам депутатов хотели бы выбирать всего 2% респондентов. 6,5% не ответили на вопрос.
У респондентов спрашивали, должны ли дать жителям право отзывать депутатов с должности. 82,2% ответили, что должны, 7% – дали отрицательный ответ, 10,8% — не ответили на вопрос. На вопрос о выборах президента 95,4% выступили за прямые выборы, как указано в Конституции. 1,7% считают, что президента должен выбирать парламент, 2,9% затруднились ответить.
Жителей также спрашивали, одобряют ли они применение санкций в отношении представителей белорусской и российской власти. 44,3% дали положительный, 28,9% — отрицательный ответ на этот вопрос. Еще 26,9% не ответили на него. На вопрос, должна ли Литва поддерживать стремление Украины к евроатлантической интеграции, 45,9% ответили положительно, 23,6% отрицательно, а 30,6% не ответили.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ