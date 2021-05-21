Четверть опрошенных хотели бы привиться «Спутником»

У жителей спрашивали, до какого времени, по их мнению, надо продлевать карантин. 17,4% сказали — до 1 мая (опрос проводили в апреле), 12% – до 1 июня, 24,1% считают, что карантин надо продлевать, пока не привьются 70% взрослого населения страны. 35% полагают, что карантин надо отозвать как можно скорее. На этот вопрос не ответили 11,6% участников опроса.

Жителей также спрашивали, как в Литве должны выбирать политиков. 89,5% считают, что мэров должны выбирать жители напрямую, 4,7% — что их должны выбирать члены горсовета, 5,8% респондентов не ответили на этот вопрос. Что касается депутатов, то 27,4% за систему, при которой половину депутатов выбирают напрямую, а другую половину — по партийным спискам. 64,1% считают, что депутатов должны выбирать только напрямую. Только по партийным спискам депутатов хотели бы выбирать всего 2% респондентов. 6,5% не ответили на вопрос.

У респондентов спрашивали, должны ли дать жителям право отзывать депутатов с должности. 82,2% ответили, что должны, 7% – дали отрицательный ответ, 10,8% — не ответили на вопрос. На вопрос о выборах президента 95,4% выступили за прямые выборы, как указано в Конституции. 1,7% считают, что президента должен выбирать парламент, 2,9% затруднились ответить.

Жителей также спрашивали, одобряют ли они применение санкций в отношении представителей белорусской и российской власти. 44,3% дали положительный, 28,9% — отрицательный ответ на этот вопрос. Еще 26,9% не ответили на него. На вопрос, должна ли Литва поддерживать стремление Украины к евроатлантической интеграции, 45,9% ответили положительно, 23,6% отрицательно, а 30,6% не ответили.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ