Четыре страны ЕС заключили договор на приобретение еще не выпущенной вакцины от коронавируса

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с фармацевтической группой AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины против коронавируса, после того, как ее создадут.

AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании. Британский регулятор одобрил начало фазы три испытаний вакцины после того, как исследования показали достаточную эффективность и безопасность

«Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета после того, как она будет одобрена», — сказал исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио.

Нидерланды, Италия и Германия будут играть большую роль в производстве этого препарата в Европе, сообщил Паскаль Сорио, заявив, что компания рассчитывает узнать к концу лета, работает ли вакцина, которая, по его словам, будет стоить несколько долларов за дозу.

«Конечно, это решение сопряжено с риском, но это финансовый риск, и он заключается в том, что вакцина может не сработать. Тогда все материалы, все произведенные вакцины окажутся потраченными и сделанными впустую», — отметил глава AstraZeneca.

Оксфордский университет, благодаря исследованиям которого появилась перспективная вакцина, начал ее испытания на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тыс. человек.

Накануне AstraZeneca сообщила также, что ведет переговоры с РФ, Японией, Бразилией и КНР о поставках своей вакцины.