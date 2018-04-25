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Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии

Фото pixabay.com

Если в 1970 году среднестатистический пенсионер в Чехословакии получал пенсию в течение 11 лет, в 2018 году средняя продолжительность заслуженного отдыха увеличилась до 24,8 лет.

При этом женщины находятся на пенсии примерно на девять лет дольше, чем мужчины. Растет и средняя продолжительность жизни в Чехии. Так, в среднем мужчины живут 80 лет, а женщины — на четыре года дольше. 

С января размер пенсии в Чехии будет увеличен на 900 (около 35 евро) крон. Средний размер выплат составляет 14 400 (550 евро) крон. 

«Несправедливо, чтобы у пожилого человека после 35 лет честной работы и страховых выплат пенсия составляла менее 10 тысяч крон в месяц», — заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова, чей департамент подготовил поправку о росте выплат. «Я рада, что сумма выше стандартной индексации поможет людям, которые часто находятся на уровне бедности», — добавила она.

Все больше и больше пожилых людей в Чехии вынуждены зарабатывать на жизнь. Согласно официальной статистике, в первой половине этого года было трудоустроено 342 тысячи пенсионеров.

420on.cz
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