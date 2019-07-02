Чехия частично закрыла небо для российских авиакомпаний

Российская компания Аэрофлот сообщила, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва. Об этом во вторник, 2 июля, сообщается на сайте компании.
В Аэрофлоте отметили, что у них имеются все технические возможности для обеспечения полетов, однако власти Чехии приняли решение аннулировать разрешение на их выполнение.
Так, компания отменила четыре запланированные на вторник рейса, однако, два остаются в силе.
Аэрофлот обещает перевезти пассажиров отмененных рейсов двумя оставшимися, а также перенаправить часть клиентов на рейсы других перевозчиков.
Кроме того, представитель авиакомпании Победа сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва — Карловы Вары.
В то же время, по данным Эхо Москвы, Уральские авиалинии также предупредили, что не будет рейсов в чешскую столицу из Москвы и Екатеринбурга. О причинах такого шага чешских властей пока тоже не известно.korrespondent.net