Чехия частично закрыла небо для российских авиакомпаний

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Российская компания Аэрофлот сообщила, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва. Об этом во вторник, 2 июля, сообщается на сайте компании.

В Аэрофлоте отметили, что у них имеются все технические возможности для обеспечения полетов, однако власти Чехии приняли решение аннулировать разрешение на их выполнение.

Так, компания отменила четыре запланированные на вторник рейса, однако, два остаются в силе.

Аэрофлот обещает перевезти пассажиров отмененных рейсов двумя оставшимися, а также перенаправить часть клиентов на рейсы других перевозчиков.

Кроме того, представитель авиакомпании Победа сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва — Карловы Вары.

В то же время, по данным Эхо Москвы, Уральские авиалинии также предупредили, что не будет рейсов в чешскую столицу из Москвы и Екатеринбурга. О причинах такого шага чешских властей пока тоже не известно.