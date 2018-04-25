Чехия до конца месяца вводит жесткий карантин

Фото pixabay.com

В Чехии из-за коронавируса закрывают школы, рестораны и клубы. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает во вторник, 12 октября Европейская правда со ссылкой на Politico.

Отмечается, что таким образом власти пытаются взять под контроль вторую волну коронавирусных инфекций. Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.

Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.

Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя.

«Если средний еженедельный уровень распространения сократится до 0,8 (то есть один инфицированный заражает меньше одного человека), принятые сегодня меры будут смягчены», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.

На прошлой неделе сообщалось, что Чехия бьет рекорды по COVID-19, несмотря на карантин.

Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение предусматривается штраф в размере до 10 тыс. крон (около $435).