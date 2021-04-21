Чехия допускает высылку всех российских дипломатов

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Глава МВД Чехии и врио главы МИД Ян Гамачек допустил возможность высылки всех российских дипломатов. Об этом он заявил в Facebook, комментируя высылку 20 чешских дипломатов из РФ, сообщает ТАСС.

«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, которых их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему — и на строительство отношений [Праги и Москвы] с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», — написал Гамачек.

Кроме того, министр также призвал ЕС и НАТО выслать дипломатов РФ в знак солидарности.

«Мы призываем к коллективным действиям стран ЕС и НАТО, направленным на солидарную высылку (дипломатов — ред.)», — цитируют СМИ заявление Гамачека.

По его словам, в среду в МИД будет вызван посол РФ в Чехии с целью прояснить российскому представителю дальнейшие шаги Праги на фоне нарастания напряженности между Чехией и Россией.

«Вполне логично, что если Чешская Республика будет предпринимать дальнейшие действия, российский посол должен быть первым, кто об этом услышит», — подытожил Гамачек.

Напомним, что Чехия выслала 18 российских дипломатов – их обвиняют в работе на спецслужбы. В свою очередь МИД РФ в обвинениях Чехии увидел «американский след». Подозрения в адрес России по поводу взрыва на военном складе в Чехии МИД называет «голословными, надуманными и абсурдными».

Позже стало известно, что из Москвы вышлют 20 чешских дипломатов.