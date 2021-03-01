Чехия может начать вакцинацию «Спутником V», не дожидаясь одобрения ЕС

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что республика может начать вакцинацию населения российским препаратом против коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Свое мнение глава кабмина выразил, выступая в воскресенье в эфире телеканала CNN Prima, передает ТАСС.

«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора [Государственного института по контролю за лекарственными препаратами]. Зачем [нам] ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? — отметил Бабиш. — Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V» <…>. Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть «Спутник V». Я уже говорил об этом на заседании Евросовета».