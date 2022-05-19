Чехия намерена продлить режим чрезвычайного положения по беженцам

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В связи с продолжающимся притоком украинских беженцев чешское правительство сегодня на своем специальном заседании обратилось к парламенту страны с запросом о продлении режима чрезвычайного миграционного положения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, просьба правительства включает продление действующего ныне режима еще на 30 дней. В июне планируется принятие ряда срочных мер, которые помогли бы избежать дальнейшего продления режима ЧП. В планах правительства — уточнить условия предоставления временной защиты, а также обеспечить равный доступ украинских беженцев в государственные медицинские учреждения.