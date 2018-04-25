Чехия отменяет занятия во всех школах и вузах. Запрещены массовые мероприятия

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С 11 марта в Чехии отменяются занятия во всех школах, техникумах и вузах страны. Исключение сделано только для детских садов.

Кроме того, с 18:00 вторника под запрет попадают все массовые культурные, спортивные и религиозные мероприятия численностью более 100 участников.

«Это правильное решение, рекомендованное эпидемиологами. Лучше сразу быть активными и предусмотрительными, чем все решать потом, когда может быть слишком поздно», — заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Обе меры вводятся на неограниченный срок. Как долго они продлятся будет зависеть от развития ситуации.