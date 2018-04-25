Чехия отменяет занятия во всех школах и вузах. Запрещены массовые мероприятия

С 11 марта в Чехии отменяются занятия во всех школах, техникумах и вузах страны. Исключение сделано только для детских садов.
Кроме того, с 18:00 вторника под запрет попадают все массовые культурные, спортивные и религиозные мероприятия численностью более 100 участников.
«Это правильное решение, рекомендованное эпидемиологами. Лучше сразу быть активными и предусмотрительными, чем все решать потом, когда может быть слишком поздно», — заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Обе меры вводятся на неограниченный срок. Как долго они продлятся будет зависеть от развития ситуации.
Запрет на массовые мероприятия касается театров, кинотеатров, музеев и других событий, но не затрагивает рестораны и торговые центры. Бабиш подчеркнул, что речь идет о лимите на число участников – максимум 100 человек. Таким образом, малые кинотеатры (рассчитанные на меньшее число зрителей), могут продолжить работу.
То же самое касается и спортивных событий. Например, матчи национального первенства по футболу могут состояться, но при пустых трибунах.
В свою очередь министр здравоохранения Адам Войтех рекомендовал жителям избегать тесных контактов с другими людьми – временно отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев.gazeta.cz
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę