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Чехия отменяет занятия во всех школах и вузах. Запрещены массовые мероприятия

Фото из открытых источников

С 11 марта в Чехии отменяются занятия во всех школах, техникумах и вузах страны. Исключение сделано только для детских садов.

Кроме того, с 18:00 вторника под запрет попадают все массовые культурные, спортивные и религиозные мероприятия численностью более 100 участников.

«Это правильное решение, рекомендованное эпидемиологами. Лучше сразу быть активными и предусмотрительными, чем все решать потом, когда может быть слишком поздно», — заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Обе меры вводятся на неограниченный срок. Как долго они продлятся будет зависеть от развития ситуации.

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Запрет на массовые мероприятия касается театров, кинотеатров, музеев и других событий, но не затрагивает рестораны и торговые центры. Бабиш подчеркнул, что речь идет о лимите на число участников – максимум 100 человек. Таким образом, малые кинотеатры (рассчитанные на меньшее число зрителей), могут продолжить работу.

То же самое касается и спортивных событий. Например, матчи национального первенства по футболу могут состояться, но при пустых трибунах.  

В свою очередь министр здравоохранения Адам Войтех рекомендовал жителям избегать тесных контактов с другими людьми – временно отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев.

gazeta.cz

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