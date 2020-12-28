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Чехия перешла на максимальный уровень эпидугрозы

Фото vlada.cz

Из-за пандемии коронавируса и ухудшения эпидситуации правительство Чешской Республики приняло решение ужесточить карантин. Новые ограничения вступили в силу в воскресенье, 27 декабря, и будут действовать как минимум до 10 января. Об этом сообщила пресс-служба чешского МОЗ.

Так, республика перешла на максимальный, пятый, уровень эпидемической угрозы. Это означает, что выход граждан из жилых помещений без крайней необходимости ограничен, предприятия по оказанию бытовых услуг населению и большинство магазинов закрываются, а также вводится комендантский час с 21:00 до 5:00.

Кроме того, во встречах под открытым небом или в общественных помещениях смогут участвовать не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено 15 людьми. Также в стране прекратили работу горнолыжные спуски.

В то же время открытыми останутся магазины, торгующие товарами первой необходимости — продуктовые магазины, аптеки и магазины хозтоваров. Предпринимателям же, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина, правительство обязуется компенсировать ущерб.

По последним данным, в республике подтверждено 667,5 тысячи случаев COVID-19, из них 563,5 закончились выздоровлением и почти 11 тысяч — смертью пациентов. Страна занимает 21 место в мире по заболеваемости.

korrespondent.net

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