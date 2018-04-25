Чехия пополняет запасы медикаментов

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В преддверии второй волны пандемии коронавируса Чехия приняла решение не дожидаться катастрофы, связанной с дефицитом медикаментов и защитных средств, а пополнить свои стратегические запасы.

Как передает АЗЕРТАДЖ, склад в городе Пардубице принял вчера большую партию средств индивидуальной защиты, ранее заказанную в Китае. В настоящее время Чехия располагает необходимым запасом масок и респираторов, а также иных средств защиты, и таким образом считает себя готовой для того, чтобы выстоять начавшуюся вторую волну пандемии, заявили в МВД страны. Запас сделан на случай введения в стране шестинедельного карантина.

Часть прибывшего из Китая материала получит город Карвина, где в настоящее время находится очаг вспышки коронавируса.