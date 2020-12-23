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Чехия продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии до 22 января

Фото pixabay.com

Палата депутатов парламента Чехии по предложению правительства продлила до 22 января действующий в республике c 5 октября режим чрезвычайной ситуации, срок которого завершался 23 декабря, сообщает ТАСС.

Процесс голосования в нижней палате транслировали сетевые каналы. За продление режима ЧС проголосовали 55 из 104 присутствовавших на заседании депутатов, против — 29 парламентариев.

Правительство Чехии 23 декабря рассмотрит вопрос об объявлении в стране максимального, пятого, уровня эпидемиологической угрозы из-за коронавируса, который предполагает запрет выхода из жилых помещений без крайней необходимости, а также закрытие предприятий оказания бытовых услуг населению и большинства магазинов. Министр здравоохранения республики Ян Блатный сказал депутатам, что предложит кабмину ужесточить ограничительные меры с 27 декабря.

Эпидемиологическая ситуация в Чехии в последние дни ухудшается, показатель суточного прироста заразившихся коронавирусом растет. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет около 10,7 млн человек, достигло 635 414, из которых 541 012 выздоровели. На данный момент лечение проходят 83 840 больных, из которых 4728 госпитализированы.

За период эпидемии от COVID-19 умерли 10 562 жителя Чехии.

belta.by

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