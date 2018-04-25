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Чехия с 11 мая возобновит международное железнодорожное и автобусное сообщение

Фото из открытых источников

Чехия с 11 мая возобновит международное железнодорожное и автобусное сообщение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чешское информационное агентство CTK.

Решение было принято правительством Чехии. Международное железнодорожное и автобусное сообщение в стране было приостановлено из-за распространения коронавируса 14 марта.

С 20 апреля чешские власти поэтапно отменяют социальные ограничения, введенные на фоне пандемии. С 24 апреля граждане страны могут выезжать за рубеж, но по возвращении обязаны пройти двухнедельный домашний карантин.

Очередной этап смягчения действующих мер намечен на предстоящий понедельник, 11 мая, когда в том числе возобновят работу крупные магазины, а также примут первых посетителей террасы ресторанов и кафе.

Правительство также планирует усилить компетенции республиканского Минздрава, глава которого сможет в оперативном порядке принимать решения о введении социальных ограничительных мер, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Во вторник кабмин намерен заручиться одобрением этих планов у депутатов нижней палаты национального парламента.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, был выявлен 7 781 случай заражения коронавирусом. Умерли 249 человек, вылечились 3 592. Тестирование прошли 261 548 жителей республики.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.

belta.by

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